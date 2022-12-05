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Число смертей увеличилось в Новосибирской области в ноябре — изучаем грустную статистику

При этом количество новорожденных сократилось по сравнению с октябрем

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За прошедшие 11 месяцев в регионе умерли 35 016 человек

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ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за ноябрь и прошедшие 11 месяцев 2022 года. По данным госоргана, в Новосибирской области за месяц умерли 2980 человек, а родились 2140 человек.

С начала года в области умерли 35 016 человек, а родились 24 778 человек.

По сравнению с октябрем количество смертей в регионе увеличилось. Так, в октябре 2022 года умер 2961 человек. Рождаемость снижается: ноябре в регионе родилось 2262 ребенка.

Ранее стало известно, что новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации.

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