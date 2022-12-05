Число смертей увеличилось в Новосибирской области в ноябре — изучаем грустную статистику

ЗАГС Новосибирской области опубликовал статистику за ноябрь и прошедшие 11 месяцев 2022 года. По данным госоргана, в Новосибирской области за месяц умерли 2980 человек, а родились 2140 человек.
С начала года в области умерли
По сравнению с октябрем количество смертей в регионе увеличилось. Так, в октябре 2022 года умер 2961 человек. Рождаемость снижается: ноябре в регионе родилось 2262 ребенка.
Ранее стало известно, что новосибирцы стали в два раза чаще жениться после объявления частичной мобилизации.