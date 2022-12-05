На проект спорткомплекса в Первомайском районе потратят 6,3 миллиона рублей

Двухэтажный спортивный комплекс с игровым залом планируют построить в Первомайском районе Новосибирска. Информацию об электронном аукционе на разработку проекта опубликовали на сайте госзакупок.
В соответствии с документами, начальная цена закупки — 6 миллионов 308 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета Новосибирска. За эту сумму проектировщикам в том числе нужно будет составить сметы на различные виды изысканий и строительных работ, пройти государственные экспертизы и определить срок, в течение которого можно будет построить спортивный комплекс.
Согласно приложенным к закупке документам, двухэтажный спорткомплекс планируют построить на улице Аксенова, в нем одновременно должны иметь возможность заниматься 160 человек и находиться 500 зрителей.
Ранее НГС писал, что Новосибирск закупят 120 новых троллейбусов почти на 5 миллиардов рублей.