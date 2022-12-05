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Спецоперация на Украине

Площадь в Забайкалье украсили пластмассовыми солдатами к Новому году

Также власти обещают ледяные фигуры военных

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Всего на площади будет 12 таких фигур

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Пластиковые фигурки военных поставили на площади Ленина в Чите, сообщает 5 декабря корреспондент «Чита.Ру». Всего появится 24 фигурки солдат изо льда и пластика.

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Как журналисту пояснили в пресс-службе администрации Читы, всего на площади установят 12 фигур военных из пластика и 12 — изо льда. В горадминистрации не смогли сказать, сколько денег было выделено на такие украшения, но уточнили, что их стоимость вошла в общий бюджет строительства ледового городка, который составил 8,6 миллиона рублей.

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Ранее сообщалось, что для оптимизации расходов на проведение конкурса эскизов и сжатых сроков реализации делать ледовый городок на площади Ленина в Чите будет подрядчик, занимавшийся строительством городка в 2021 году.

В Новосибирске никакой военной тематике в новогодних украшениях города нет. Здесь центр города уже украсили светящимися гирляндами и фигурами.

Администрация ЧитыПлощадь Ленина в ЧитеНовый год 2023
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