Площадь в Забайкалье украсили пластмассовыми солдатами к Новому году

Пластиковые фигурки военных поставили на площади Ленина в Чите, сообщает 5 декабря корреспондент «Чита.Ру». Всего появится 24 фигурки солдат изо льда и пластика.
Как журналисту пояснили в пресс-службе администрации Читы, всего на площади установят 12 фигур военных из пластика и 12 — изо льда. В горадминистрации не смогли сказать, сколько денег было выделено на такие украшения, но уточнили, что их стоимость вошла в общий бюджет строительства ледового городка, который составил 8,6 миллиона рублей.
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Ранее сообщалось, что для оптимизации расходов на проведение конкурса эскизов и сжатых сроков реализации делать ледовый городок на площади Ленина в Чите будет подрядчик, занимавшийся строительством городка в 2021 году.
В Новосибирске никакой военной тематике в новогодних украшениях города нет. Здесь центр города уже украсили светящимися гирляндами и фигурами.