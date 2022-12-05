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«Заболевшие — не привитые граждане»: за неделю грипп обнаружили еще у 20 новосибирцев

Выросла на 14% заболеваемость и ОРВИ

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Эпидситуация в регионе становится сложнее каждую неделю

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В Новосибирске за неделю на 14% выросла заболеваемость ОРВИ, а также выявлено 20 новых случаев гриппа. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания при губернаторе НСО 5 декабря.

За неделю в регионе зарегистрировали 24 250 случаев ОРВИ, на 14,5% больше, чем неделей ранее.

— Город Новосибирск — 16 385, что больше прошлой недели на 14%, — поделился цифрами Александр Щербатов. — Зарегистрировано в НСО 21 случай гриппа, из них 20 случаев в Новосибирске. Заболевшие — не привитые граждане. Обращаем внимание на необходимость соблюдения мер профилактики. Охват населения иммунизацией — 51%.

В это время в России свиной грипп обнаружили почти в каждом регионе.

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