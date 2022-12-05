«Заболевшие — не привитые граждане»: за неделю грипп обнаружили еще у 20 новосибирцев

В Новосибирске за неделю на 14% выросла заболеваемость ОРВИ, а также выявлено 20 новых случаев гриппа. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания при губернаторе НСО 5 декабря.
За неделю в регионе зарегистрировали 24 250 случаев ОРВИ, на 14,5% больше, чем неделей ранее.
— Город Новосибирск — 16 385, что больше прошлой недели на 14%, — поделился цифрами Александр Щербатов. — Зарегистрировано в НСО 21 случай гриппа, из них 20 случаев в Новосибирске. Заболевшие — не привитые граждане. Обращаем внимание на необходимость соблюдения мер профилактики. Охват населения иммунизацией — 51%.
В это время в России свиной грипп обнаружили почти в каждом регионе.