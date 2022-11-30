Свиной грипп обнаружили в каждом втором регионе России. Врачи рассказали, как отличить его от остальных вирусов

Вместе с наступлением холодов в России традиционно начала расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. По информации ведомства, наиболее высокой среди вирусов негриппозной этиологии остается доля риновирусов, а вот среди находок вирусов гриппа преобладает штамм А(H1N1)-2009 — его обнаружили уже в 55 регионах. Широким массам этот вариант вируса более известен как свиной грипп, из-за которого в 2009–2010 годах Всемирная организация здравоохранения даже объявляла пандемию.
Почему снова свиной грипп?
Строго говоря, грипп А(H1N1) никуда и не уходил, просто после своего дебюта в 2009 году стал менее опасен. В первый же год он вызвал пандемию, поскольку был новым для человека и иммунитета в популяции к нему не было.
— Грипп этот является реосортантом — он содержит часть генома свиньи, часть генома птицы и часть генома человека, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Поэтому это сочетание стало для человека новым — появился вирус, с которым человек не встречался. Он отличался тем, что в пандемическое время вызывал синдром легочного повреждения, схожего с повреждением, которое бывает при Covid-19: оно могло сопровождаться острой дыхательной недостаточностью, появлением определенного числа тяжелых больных, которые требуют реанимации, искусственной вентиляции легких, кислородотерапии.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Впоследствии вирус превратился в сезонный и циркулировал в холодный период вместе с парагриппом, метапневмовирусом и другими ОРВИ. Иногда больше, иногда меньше — штаммы каждый год немного меняются. Всемирная организация здравоохранения ведет мониторинг за активностью гриппа в глобальных масштабах и дает рекомендации по составам вакцины против сезонного гриппа дважды в год для северного и южного полушарий.
— Свиной грипп вызывает активный эпидпроцесс в высокие сезоны, не всегда, но это для него характерно, — говорит иммунолог Николай Крючков. — У нас есть более-менее спокойные сезоны по гриппу, а примерно раз в пять лет у нас происходит высокий сезон плюс по сути эпидемия гриппа.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Последняя эпидемия свиного гриппа регистрировалась в России в 2016 году. Это отразилось на смертности от гриппа и ОРВИ — по данным Росстата, она выросла больше чем вдвое относительно предыдущего года. На следующий год число смертей из-за гриппа и ОРВИ снова снизилось до прежних значений, а с приходом коронавируса — даже ниже.
На графике видно, что существенно число смертей снизилось в 2021 году. Это связывают с антиковидными мерами (их ввели весной 2020 года, поэтому на сезоне гриппа 2019–2020 они не сказались): ношение масок, мытье рук и социальная дистанция снизили распространение и других вирусов. Даже кишечные инфекции тогда стали распространяться меньше: по данным Роспотребнадзора в первые полгода пандемии, заболеваемость упала почти в два раза относительно среднемноголетних значений.
— Сейчас высокий сезон будет не только и не столько потому, что H1N1, а потому, что это первый за три года сезон, когда отсутствуют практически любые эффективные противоэпидемические антиковидные ограничения, — говорит Николай Крючков. — Кроме того, мы знаем, что того специфического иммунитета к гриппу, который ранее вырабатывался, сейчас практически нет: в 2020-м и 2021 годах гриппа почти не было просто потому, что на его распространение повлияли противоэпидемические меры, принимаемые для ограничения распространения ковида. Думаю, что текущий сезон будет самым серьезным за три-пять лет не только по гриппу, но и по другим ОРВИ.
Как отличить свиной грипп от других вирусов?
Если вы захотите отличить А(H1N1) от других вариантов гриппа только по симптомам, то у вас это, скорее всего, не получится — симптомы схожие: высокая температура, боль в горле, кашель, общая слабость, недомогание, головные боли, ломота в теле. Но от других ОРВИ классическое течение гриппа отличается.
— Это прежде всего высокая температура и выраженные симптомы интоксикации, это отличает грипп уже в первые часы заболевания, — говорит Алексей Кривоногов. — Характерны такие симптомы, как ломота в мышцах, в суставах, как еще говорят, в костях, и головная боль — это признаки классического гриппа. Но вирусология меняется, меняется восприимчивость населения, иммунный ответ и, соответственно, клиническая картина. Поэтому будет ли грипп А(H1N1) проблемой для непосредственно нижних дыхательных путей, мы тоже не можем знать. Мы сможем делать какие-то заключения об особенностях течения гриппа в этом сезоне, когда число случаев нарастет и мы увидим, как они будут протекать.
С полной уверенностью определить, грипп это или нет, можно только с помощью ПЦР-теста, аналогичного ставшему уже привычным тесту на ковид. Правда, в тех же масштабах тестирование не делают.
— ПЦР рутинно обычно не делают, как правило, только в рамках эпидемиологических исследований, — говорит Николай Крючков. — Принято считать, что в этом нет необходимости, которая возникла, когда появился Covid-19. Грипп — это, конечно, самая опасная ОРВИ, но в сравнении с ковидом он рядом не стоял, даже высокий сезон гриппа несопоставим с низким сезоном по ковиду.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что у большинства людей грипп проходит самостоятельно: температура нормализуется и симптомы проходят в течение недели без какой-либо медицинской помощи, но все-таки может приводить к развитию тяжелой болезни и к смерти. Особенно у людей из групп высокого риска. К ним ВОЗ относит беременных женщин, детей младше 5 лет, пожилых людей, пациентов с хроническими нарушениями здоровья и людей с ослабленным иммунитетом.