Свиной грипп обнаружили в каждом втором регионе России. Врачи рассказали, как отличить его от остальных вирусов

Почему снова свиной грипп?

Строго говоря, грипп А(H1N1) никуда и не уходил, просто после своего дебюта в 2009 году стал менее опасен. В первый же год он вызвал пандемию, поскольку был новым для человека и иммунитета в популяции к нему не было.



— Грипп этот является реосортантом — он содержит часть генома свиньи, часть генома птицы и часть генома человека, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Поэтому это сочетание стало для человека новым — появился вирус, с которым человек не встречался. Он отличался тем, что в пандемическое время вызывал синдром легочного повреждения, схожего с повреждением, которое бывает при Covid-19: оно могло сопровождаться острой дыхательной недостаточностью, появлением определенного числа тяжелых больных, которые требуют реанимации, искусственной вентиляции легких, кислородотерапии.

