«Звоним каждый час»: новосибирский аквапарк не работал из-за прорыва трубы

— Сегодня хотели съездить, звоним каждый час, говорят ждите, — рассказал читатель НГС.

Читатель НГС предоставил записанный разговор с оператором. Как объясняют в аквапарке, аварию устранили и сейчас наполняют трубы.



— Будет зависеть от того, как наполнится вся система и объявят по громкой связи в аквапарке. Люди сейчас стоят в очереди и все ждут, когда их начнут запускать. Пока не заполнится система, мы запускать не будем. Не знаю, успеют ли сегодня, — объяснила сотрудница аквапарка.