«Звоним каждый час»: новосибирский аквапарк не работал из-за прорыва трубы

В Новосибирске сегодня, 4 декабря, не работает аквапарк «Аквамир» на улице Яринской. Как сообщают читатели НГС, причиной стал прорыв трубы на Мотороной.
— Сегодня хотели съездить, звоним каждый час, говорят ждите, — рассказал читатель НГС.
Читатель НГС предоставил записанный разговор с оператором. Как объясняют в аквапарке, аварию устранили и сейчас наполняют трубы.
— Будет зависеть от того, как наполнится вся система и объявят по громкой связи в аквапарке. Люди сейчас стоят в очереди и все ждут, когда их начнут запускать. Пока не заполнится система, мы запускать не будем. Не знаю, успеют ли сегодня, — объяснила сотрудница аквапарка.
Как уточнила оператор, в соцсетях информация о том, что вход снова доступен, не появится. Для уточнения надо звонить в аквапарк.
В аквапарке журналисту НГС подтвердили, что на районе была авария и по этой причине аквапарк не работал.
На сайте 051 информации о прорыве трубы на Моторной сегодня не было. Мы направили запрос в Горводоканал.
В Новосибирске ремонт теплотрассы у ДК «Металлургов» перенесли из-за морозов и выходных. Площадь у ДК всё еще в пару из-за теплотрассы.