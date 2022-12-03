В декабре над Новосибирском пронесется метеорный поток — когда его можно увидеть

В декабре жители Новосибирска смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды, который начнется 4 декабря. Максимум космического явления из созвездия Близнецов ожидается в ночь на 15 декабря. Наблюдению может помешать свет Луны.
— Геминиды считаются одним из самых обильных потоков года. В 2011 году этот поток дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды. Также Геминиды иногда радовали наблюдателей яркими болидами, — сообщил НГС специалист Большого Новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
По словам специалиста, созвездие Близнецов относится к зимним. Найти его на небе можно будет 14 декабря с 20:00 в восточной части горизонта, к трем часам ночи 15 декабря созвездие окажется высоко в небе, находясь на юге. Между тем Олег Кашин отметил, что наблюдению за потоком может помешать Луна.
— Радиант метеорного потока (маленьких участок небесной сферы, из которого будут вылетать метеоры) находится немного западней двух главных и самых ярких звезд созвездия. Однако в этом году наблюдение Геминид может «омрачить» Луна. Находясь в соседнем созвездии она своим ярким светом будет «мешать» наблюдениям «падающих звезд», — уточнил специалист.
Максимум метеорного потока Геминиды ожидается в ночь на 15 декабря. Завершится явление 18 декабря.
Ранее новосибирцы могли увидеть метеорный поток Леониды. Его максимум наблюдался на небе 18 ноября.