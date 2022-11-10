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К Новосибирску приближается пик метеорного потока Леониды — когда его можно увидеть

Звездопад продлится до 30 ноября

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Наблюдать за звездопадом лучше всего за городом

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18 ноября в Новосибирске можно будет увидеть максимум метеорного потока Леониды, который начался 6 ноября. Наблюдению за падающими звездами помешает яркий месяц Луны.

На небе метеоры будут вылетать в районе созвездия Льва. Сам поток Леониды возникает из шлейфа частиц, которые выпадают из кометы Темпеля-Туттля. Среднее количество метеоров, которые вылетают за час во время этого звездопада, — 15.

— Созвездие Льва начнет восходить после полуночи на северо-востоке и в высшем положении окажется к утру, когда и должны будут сложиться лучшие условия для наблюдения. В этом году с яркостью метеоров будет соперничать Луна, которая к 01:30 уже появится на горизонте. Спутник будет в виде месяца, но тем не менее составит солидную конкуренцию метеорам, большинство из которых окажутся просто не различимы в ярком свете Луны, — сообщил НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

По словам специалиста, в следующие ночи ситуация улучшится. Луна будет восходить позже и убывать. Это увеличивает шансы на то, чтобы увидеть падающие звезды. Метеорный поток будет активен до 30 ноября. Лучше наблюдать за Леонидами за городом, где нет засветки неба.

В конце октября в Новосибирске можно было наблюдать за частичным солнечным затмением. В это время Солнце было похоже на красный месяц. Посмотрите на яркие кадры этого явления.

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АстрономияЗвездопадМетеорный поток Леониды
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