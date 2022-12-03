Пасмурно и снег: стал известен прогноз погоды на неделю в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется теплая погода. При этом, по данным синоптиков, почти всю неделю в городе будет идти небольшой снег. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев.

