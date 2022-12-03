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Тема дняПрогноз погоды на неделю в Новосибирске
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Пасмурно и снег: стал известен прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Температура воздуха в городе днем не опустится ниже -22 градусов

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», почти вся предстоящая неделя станет пасмурной, будет идти небольшой снег

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В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется теплая погода. При этом, по данным синоптиков, почти всю неделю в городе будет идти небольшой снег. Мы изучили прогнозы популярных сервисов, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 5 декабря в Новосибирске температура воздуха днем составит -18 градусов, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до -23 градусов.

Во вторник, 6 декабря, столбик термометра поднимется до -18 градусов, синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -21 градус, днем 7 декабря воздух прогреется до -19 градусов. В ночь с 7 на 8 декабря ожидается незначительное похолодание до -20 градусов.

Самый холодный день ожидается 11 декабря

Самый холодный день ожидается 11 декабря

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В четверг, 8 декабря, дневная температура воздуха составит -17 градусов, днем 9 декабря — 18 градусов ниже нуля. 10 декабря воздух прогреется днем до -16 градусов. Самый холодный день на неделе ожидается в воскресенье, 11 декабря. Днем температура воздуха в воскресенье составит -22 градуса. По данным сервиса погоды, со вторника по воскресенье в городе прогнозируется небольшой снег.

Сервис Gismeteo прогнозирует потепление до -5 в Новосибирске

Сервис Gismeteo прогнозирует потепление до -5 в Новосибирске

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Как сообщает сервис погоды Gismeteo, в ближайшую неделю температура воздуха днем в Новосибирске составит от -16 до -20 градусов, в ночное время столбик термометра не опустится ниже -26 градусов. С 12 декабря в городе ожидается потепление. Так, 12 и 13 декабря в Новосибирске днем воздух прогреется до -10 градусов, 14 и 15 декабря температура воздуха и вовсе поднимется до -5 градусов.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирске. По данным специалистов, в первый месяц зимы в городе температура воздуха может подняться до +1 градуса.

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