Как вызвать скорую с мобильного и куда звонить в экстренных ситуациях? Телефоны оперативных служб — в одной картинке

Для разных мобильных операторов есть разные номера. Например, в службу обеспечения города (там, в частности, могут рассказать про аварийное отключение тепла) по общему номеру 051 не могут дозвониться абоненты «Билайна». Им нужно звонить по этим номерам: 218-68-88 , 227-44-44 . Абоненты «Билайна» могут вызвать скорую, используя номер 030. Но при этом у любого оператора вызвать и скорую, и полицию, и пожарных, и аварийную газовую службу можно по номеру 112.

