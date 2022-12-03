Как вызвать скорую с мобильного и куда звонить в экстренных ситуациях? Телефоны оперативных служб — в одной картинке

В редакцию НГС обратился читатель с просьбой опубликовать справочную информацию — его беспокоило, что не всегда под рукой есть номера оперативных служб. НГС собрал для всех новосибирцев в одной картинке телефоны экстренных ведомств.
Сейчас экстренные телефоны и телефоны дежурных служб города размещены на муниципальном портале города Новосибирска департамента связи и информатизации мэрии в разделе «Системы жизнеобеспечения города». Информация данного раздела актуализируется МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», уточнили в мэрии.
Для разных мобильных операторов есть разные номера. Например, в службу обеспечения города (там, в частности, могут рассказать про аварийное отключение тепла) по общему номеру 051 не могут дозвониться абоненты «Билайна». Им нужно звонить по этим номерам:
Журналист НГС заметил, что в разделе «Экстренные телефоны» на сайте мэрии не все телефоны экстренных служб работают, а один мобильный, например, не был дописан. Вот что пояснили в городской администрации на запрос НГС:
— В течение последнего года на сайте наблюдались технические проблемы и хакерские атаки, из-за чего приходилось восстанавливать переставшие функционировать страницы и разделы сайта. Возможно, на каком-то этапе специалистами технической поддержки ошибочно была восстановлена и страница с экстренными телефонами. Приносим свои извинения, что не уследили за данной ситуацией, по вашему обращению эта страница была вновь закрыта, — ответили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
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