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Как вызвать скорую с мобильного и куда звонить в экстренных ситуациях? Телефоны оперативных служб — в одной картинке

Самый распространенный номер при происшествиях — 112

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Если произошло аварийное отключение, то подробности можно узнать по номеру 051

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В редакцию НГС обратился читатель с просьбой опубликовать справочную информацию — его беспокоило, что не всегда под рукой есть номера оперативных служб. НГС собрал для всех новосибирцев в одной картинке телефоны экстренных ведомств.

Сейчас экстренные телефоны и телефоны дежурных служб города размещены на муниципальном портале города Новосибирска департамента связи и информатизации мэрии в разделе «Системы жизнеобеспечения города». Информация данного раздела актуализируется МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска», уточнили в мэрии.

Для разных мобильных операторов есть разные номера. Например, в службу обеспечения города (там, в частности, могут рассказать про аварийное отключение тепла) по общему номеру 051 не могут дозвониться абоненты «Билайна». Им нужно звонить по этим номерам: 218-68-88, 227-44-44. Абоненты «Билайна» могут вызвать скорую, используя номер 030. Но при этом у любого оператора вызвать и скорую, и полицию, и пожарных, и аварийную газовую службу можно по номеру 112.

Вызывать скорую, полицию, пожарных или аварийную газовую службу можно и по номеру 112

Вызывать скорую, полицию, пожарных или аварийную газовую службу можно и по номеру 112

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Журналист НГС заметил, что в разделе «Экстренные телефоны» на сайте мэрии не все телефоны экстренных служб работают, а один мобильный, например, не был дописан. Вот что пояснили в городской администрации на запрос НГС:

— В течение последнего года на сайте наблюдались технические проблемы и хакерские атаки, из-за чего приходилось восстанавливать переставшие функционировать страницы и разделы сайта. Возможно, на каком-то этапе специалистами технической поддержки ошибочно была восстановлена и страница с экстренными телефонами. Приносим свои извинения, что не уследили за данной ситуацией, по вашему обращению эта страница была вновь закрыта, — ответили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, что делать, если автомобиль заглох на трассе в мороз.

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