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Спецоперация на Украине

На СВО погиб 23-летний командир взвода из Бердска — прощание пройдет в его родном городе

Александр Попов получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи

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Летом этого года Александр Попов окончил Новосибирское высшее военно-командное училище

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Церемония прощания с погибшим на СВО лейтенантом пройдет в Бердске завтра, 3 декабря. Командир взвода Александр Попов погиб 12 ноября.

Он родился в Новосибирске 3 октября 1999 года, а учился в школе № 13 в Бердске. Летом этого года он окончил Новосибирское высшее военно-командное училище.

— После чего был направлен в зону СВО, где получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи, — говорится на официальном сайте города Бердска. — Саша вел здоровый образ жизни, занимался физической подготовкой и спортом. Часто принимал участие в школьных, районных и областных спортивных мероприятиях. Он сознательно готовил себя к будущей профессии. Еще в начальной школе Александр твердо решил стать военным и каждый день шел к своей мечте.

Церемония прощания с Александром Поповым состоится 3 декабря с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Вчера стало известно, что офицер из Новосибирска Павел Матрёнчев получил награду за спасение российских летчиков.

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