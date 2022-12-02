На СВО погиб 23-летний командир взвода из Бердска — прощание пройдет в его родном городе

Церемония прощания с погибшим на СВО лейтенантом пройдет в Бердске завтра, 3 декабря. Командир взвода Александр Попов погиб 12 ноября.
Он родился в Новосибирске 3 октября 1999 года, а учился в школе
— После чего был направлен в зону СВО, где получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи, — говорится на официальном сайте города Бердска. — Саша вел здоровый образ жизни, занимался физической подготовкой и спортом. Часто принимал участие в школьных, районных и областных спортивных мероприятиях. Он сознательно готовил себя к будущей профессии. Еще в начальной школе Александр твердо решил стать военным и каждый день шел к своей мечте.
Церемония прощания с Александром Поповым состоится 3 декабря с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.
Вчера стало известно, что офицер из Новосибирска Павел Матрёнчев получил награду за спасение российских летчиков.