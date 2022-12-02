37-летний депутат от КПРФ из Новосибирской области погиб в ходе СВО

1 декабря стало известно о гибели Сергея Голикова, члена Совета депутатов Решетовского сельсовета Кочковского района. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте КПРФ Новосибирской области.
Сергею Голикову было 37 лет. Его избрали депутатом в 2020 году от КПРФ. В зону специальной военной операции он отправился добровольцем в мае 2022 года.
— Для нас это, конечно, трагедия, потому что мы помним, как он к нам пришел, сказал: «Хочу быть коммунистом» — через два года после переезда из Сургута. Это был добросовестный, честный, даже прямолинейный человек, часто присутствовал на собраниях райкома, высказывался, причем всегда по существу, не пустословил. У него были большие планы по развитию в Решетах детских площадок, спортивных сооружений в рамках комплексного развития физической культуры, — цитирует сайт КПРФ первого секретаря Кочковского райкома Зинаиду Емельянову.
Сергея Голикова похоронят на родине в Сургуте. У него остались жена и двое детей, которые живут в Кочковском районе.
Накануне НГС писал о том, что многодетный офицер из Новосибирской области получил второй орден Мужества. Он помог спасти российских летчиков.