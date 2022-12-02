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Проблема

«Каждый нас куда-нибудь посылает»: как зимуют люди в 92-летнем аварийном доме с затопленным кипятком подвалом

От дома отказываются управляющие компании — большая часть квартир принадлежит мэрии

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В доме живет около 20 человек и, конечно же, их питомцы, и никуда переезжать они не хотят

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Дом на улице Спартака, 8а в этом году отметил свое 92-летие. Его жители такой дате не рады и боятся, что аварийное здание одной стороной скоро уйдет под землю. Один из подъездов окутан едкими парами из подвала, деревянные перекрытия постепенно размокают, а стекла сыплются. Дому не могут найти постоянную управляющую компанию уже пять лет. Как живут люди в почти столетнем деревянном аварийном доме в морозы, посмотрела корреспондент НГС.

«Скидывайтесь и платите»

Двухэтажный деревянный дом на улице Спартака, 8а был построен в 1930 году. Перекрытия у него тоже деревянные, а разводка отопления — верхняя. Это значит, что тепло сначала подается под крышу, проходит по трубам и спускается вниз, в квартиры. В июне этого года жильцы остались без управляющей компании. К отопительному сезону готовились как придется, и сейчас у всех жильцов разная температура в комнатах: наверху люди задыхаются от духоты, а на нижних этажах холодно. А на днях в очередной раз прорвало трубу в подвале — первый подъезд живет в пару.

— В июне оповестили, что от нас отказывается управляющая компания. ООО «МУК» был, который и поставил в известность, раздал письма. С лета мы начали звонить в администрацию, в мэрию, да куда только ни обращались, — разводит руками Ирина Горинская. — Звонили бесконечно. И каждый нас куда-нибудь посылает.

Она живет с семьей в этом доме уже 42 года и уезжать не хочет. Желание только одно — чтобы здание обслуживали.

С улицы дом выглядит достаточно крепко

С улицы дом выглядит достаточно крепко

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Первый подъезд окутан паром, который поднимается из подвала

Первый подъезд окутан паром, который поднимается из подвала

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Что именно произошло с системой отопления, никто не знает

Что именно произошло с системой отопления, никто не знает

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Мы открыли дверь первого подъезда, и в лицо ударил спертый густой пар. Закашлялись.

— У нас нет полноценного подвала, там внизу по пояс можно только согнувшись ходить, — открывает ход под дом Светлана, еще одна жительница дома. — Никто не знает, что там, — пар стоит. И никто рисковать не хочет, потому что кипяток. А подключают нас от соседнего дома с бойлера.

Светлане пришлось съехать в другое жилье, потому что левая часть дома из-за пара начала разрушаться еще быстрее, чем раньше.

— Если бы следили за домом, то хороший подъезд был бы. Люди уезжать-то не хотят, — уверяет Светлана.

— Когда ты его видела хорошим? Я здесь живу 50 лет. Хорошим он не был никогда, — возражает ей соседка Любовь Васильевна. — Никому он не нужен, никто его не ремонтировал. Вот 30 лет назад сделали обкладку фундамента — и всё.

Внутри всё выглядит очень плачевно. Стекла разбиты

Внутри всё выглядит очень плачевно. Стекла разбиты

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В подъезде очень влажно, а из-за морозов всё покрыто инеем

В подъезде очень влажно, а из-за морозов всё покрыто инеем

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Ирина объясняет, что проблемы усугубились, как только дом остался без управляющей компании

Ирина объясняет, что проблемы усугубились, как только дом остался без управляющей компании

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В доме три собственника квартир, все остальные принадлежат городу и оформлены в соцнайм.

— Слабо верится в решение проблемы, потому что нас открытым текстом посылают — ГЖИ, администрация. Сказали: «Скидывайтесь и сами подготавливайте себя к отопительному сезону». Говорят, что мы всё должны делать за свой счет: «Скидывайтесь и платите». А почему? Это же муниципальное жилье! — возмутилась еще одна жительница дома Ирина. — Месяц назад рвануло трубу на второй-третий день, как дали отопление, а сейчас вот опять. В 051 сказали: «Куда мы вас передавать будем, у вас нет управляющей компании».

По словам Ирины, в доме живет около 20 человек, среди них есть и дети. Власти жителям заявляют, что в доме есть должники, и для начала они с долгами должны разобраться, а потом уже город займется домом. На вопрос о том, не страшно ли жить в разрушающемся доме, Ирина отвечает, что выбора у нее особого нет.

— А что делать? В маневренный фонд по 6 квадратов на человека? Мне не страшно, потому что моя квартира самая крайняя справа. Дом уходит под землю с левой стороны, а моя сторона вверх поднимается, — смеется женщина. — Обидно, что не обслуживают дом. Мы-то сами делаем и ремонт, и всё, с отоплением только проблемы. У нас окна толком не закрываются. Я пластиковые окна затыкаю поролоном, потому что дом ездит туда-сюда. Щели в доме. И когда батареи меняли, сняли старые, посмотрели сотрудники ЖЭУ и такие: «Ого», потому что там всё отвалилось. По отоплению верхняя подача идет, у соседки надо мной духота в квартире, а я у себя замерзаю. И она в полу дырки затыкает, чтобы к ней от меня холодный воздух не шел.

Перспектива уйти под землю первый подъезд совсем не радует, поэтому череда звонков продолжается: мэрия, администрация, 051...

«Деньги сами знаете где»

Жители дома не надеются, что их быстро расселят. Они просят в первую очередь найти им УК

Жители дома не надеются, что их быстро расселят. Они просят в первую очередь найти им УК

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Четыре года назад мэрия признала дом аварийным и подлежащим сносу. В подъездах висят объявления, в которых говорится, что жильцы могут рассчитывать на переезд в маневренный фонд

— Написано, что нас расселят до 2026 года. А в этот раз дали понять, что какой 2026 год — деньги сами знаете где. Но они это всё на словах говорят, а слово к делу не пришьешь никак, — качает головой Ирина. — Расселять обещают на окраину в лучшем случае, вроде на Петухова. Кто нас спрашивать будет, согласны или нет мы из центра переехать? Я считаю, что нужно хотя бы управляющую компанию найти, чтобы поддерживать дом. Отказываются нас брать УК, потому что старый сильно и много должников. При этом никогда ничего мы не требуем — лампочки сами меняем, сантехнику, прибираемся. Мы не требуем новый дом.

Многие жильцы не хотят переезжать. Дом находится недалеко от центра, а до правительства региона буквально 5–10 минут ходьбы

Многие жильцы не хотят переезжать. Дом находится недалеко от центра, а до правительства региона буквально 5–10 минут ходьбы

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Чердак дома выглядит заброшенным

Чердак дома выглядит заброшенным

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Под крышей много мусора

Под крышей много мусора

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В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили, что 2026 год — только примерный срок для расселения дома. На Спартака, 8а восемь квартир, из них 5 включены в реестр муниципального имущества города Новосибирска. При этом в мэрии признали проблемы с поиском управляющей компании для дома.

До июля 2017 года дом обслуживало ЗАО «УК «СПАС-Дом». После того как договор закончился, мэрия объявила открытый конкурс. За пять лет его проводили семь раз, но старая двухэтажка никому на обслуживание не нужна.

— До настоящего времени по данному адресу проведено семь открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления указанным многоквартирным домом. Все конкурсы признаны несостоявшимися в связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС.

В подъезде — вдохновляющие надписи о любви и свободе, выдержки из Библии

В подъезде — вдохновляющие надписи о любви и свободе, выдержки из Библии

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Состояние проводки также оставляет желать лучшего

Состояние проводки также оставляет желать лучшего

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Чиновники определяли временные УК для дома: в 2019 году его обслуживало ООО «Катунь», в 2021 году — ООО «МУК». Сейчас, признали в мэрии, за домом никто не следит даже формально.

— В связи с тем, что дважды проведенный конкурс в 2022 году признан несостоявшимся, администрацией Центрального округа был подготовлен проект решения мэрии о выборе временной управляющей организации для управления указанным многоквартирным домом, который находится на согласовании в структурных подразделениях мэрии, — говорится в ответе на запрос редакции.

Когда именно в доме появится управляющая компания и выстоит ли здание до этого момента — эти вопросы остаются открытыми.

На вопросы о том, за чей счет должен содержаться дом, в мэрии Новосибирска ответили выдержками из Жилищного и Гражданского кодексов. Суть одна — ответственность за дом лежит на собственниках. Одним из которых, и самым крупным, является муниципалитет. Но чиновники не уточнили, какие расходы он несет и несет ли их вообще.

Розовое здание тоже раньше было бараком, но его снесли — на его месте теперь офисы

Розовое здание тоже раньше было бараком, но его снесли — на его месте теперь офисы

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Ноябрьские морозы для многих стали неожиданностью, а для теплоснабжения Новосибирска — серьезным испытанием. Мы составили карту замерзающих домов и узнали у экспертов, почему в квартирах холодно.

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