«Каждый нас куда-нибудь посылает»: как зимуют люди в 92-летнем аварийном доме с затопленным кипятком подвалом

По словам Ирины, в доме живет около 20 человек, среди них есть и дети. Власти жителям заявляют, что в доме есть должники, и для начала они с долгами должны разобраться, а потом уже город займется домом. На вопрос о том, не страшно ли жить в разрушающемся доме, Ирина отвечает, что выбора у нее особого нет.

— А что делать? В маневренный фонд по 6 квадратов на человека? Мне не страшно, потому что моя квартира самая крайняя справа. Дом уходит под землю с левой стороны, а моя сторона вверх поднимается, — смеется женщина. — Обидно, что не обслуживают дом. Мы-то сами делаем и ремонт, и всё, с отоплением только проблемы. У нас окна толком не закрываются. Я пластиковые окна затыкаю поролоном, потому что дом ездит туда-сюда. Щели в доме. И когда батареи меняли, сняли старые, посмотрели сотрудники ЖЭУ и такие: «Ого», потому что там всё отвалилось. По отоплению верхняя подача идет, у соседки надо мной духота в квартире, а я у себя замерзаю. И она в полу дырки затыкает, чтобы к ней от меня холодный воздух не шел.

