«В моргах не числится»: в Новосибирске ищут 34-летнего мужчину — он пропал в начале осени

В Новосибирске ищут Евгения Дьячина. 34-летний мужчина пропал в Ленинском районе города, местонахождение сибиряка неизвестно с сентября 2022 года.
Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся, ни родные Евгения, ни его соседи не знают, когда он перестал появляться у себя дома. В связи с этим в его ориентировке нет точной даты пропажи.
— Мужчина проживает самостоятельно, один. Родные какой-то промежуток времени не могли выйти с ним на связь, приехали по месту проживания и выяснили, что не видно его уже некоторое количество времени, — сказала Алеся. — У нас даже точная дата пропажи не стоит, потому что ни родные, ни соседи не могли сказать, с какого промежутка времени он перестал появляться по месту жительства. Нет по месту работы, нет на связи по телефону.
Руководитель поискового отряда отметила, что на такой длительный промежуток времени мужчина никогда не пропадал. Рост Евгения Дьячина — 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые.
— По данным полиции, мужчина не покупал билеты на поезд или самолет для того, чтобы покинуть Новосибирскую область, в больницах и моргах на данный момент не числится, — сказала специалист.
28 ноября в Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика, который исчез четыре дня назад. О том, где он находится, сообщили волонтерам.