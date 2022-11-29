«В моргах не числится»: в Новосибирске ищут 34-летнего мужчину — он пропал в начале осени

Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся, ни родные Евгения, ни его соседи не знают, когда он перестал появляться у себя дома. В связи с этим в его ориентировке нет точной даты пропажи.



— Мужчина проживает самостоятельно, один. Родные какой-то промежуток времени не могли выйти с ним на связь, приехали по месту проживания и выяснили, что не видно его уже некоторое количество времени, — сказала Алеся. — У нас даже точная дата пропажи не стоит, потому что ни родные, ни соседи не могли сказать, с какого промежутка времени он перестал появляться по месту жительства. Нет по месту работы, нет на связи по телефону.

