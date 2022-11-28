Пропавшего 12-летнего школьника нашли в Новосибирске спустя четыре дня

Ребенка искали 4 дня. В четверг он ушел из гимназии в Кировском районе Новосибирска и бесследно исчез. Мама пропавшего рассказала НГС, что в школе был инцидент с его участием, после этого он убежал.



На выходных стало известно, что спустя 11 дней после исчезновения в Новосибирске был найден мобилизованный из Иркутской области.