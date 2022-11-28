Пропавшего 12-летнего школьника нашли в Новосибирске спустя четыре дня

В Новосибирске нашли пропавшего
Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, после публикации ориентировки на ребенка в интернете волонтерам поступил звонок на горячую линию:
— Человек сказал, где находится ребенок. С мальчиком всё в порядке, его жизнь не подвергалась опасности. Сейчас будут работать сотрудники ПДН для того, чтобы предотвратить дальнейший уход из дома, побеги и подобные ситуации, — пояснила Алеся Яблонских.
Ребенка искали 4 дня. В четверг он ушел из гимназии в Кировском районе Новосибирска и бесследно исчез. Мама пропавшего рассказала НГС, что в школе был инцидент с его участием, после этого он убежал.
На выходных стало известно, что спустя 11 дней после исчезновения в Новосибирске был найден мобилизованный из Иркутской области.