20idei
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 6/10
usd 60.48
eur 62.88
СрочноНайден пропавший 12-летний школьник
Все новости
Все новости

Пропавшего 12-летнего школьника нашли в Новосибирске спустя четыре дня

О том, где находится мальчик, сообщили волонтерам на горячую линию

377

Мальчик убежал из школы и не вернулся

Поделиться

В Новосибирске нашли пропавшего 12-летнего мальчика, который исчез 4 дня назад. С подростком всё в порядке.

Как рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, после публикации ориентировки на ребенка в интернете волонтерам поступил звонок на горячую линию:

— Человек сказал, где находится ребенок. С мальчиком всё в порядке, его жизнь не подвергалась опасности. Сейчас будут работать сотрудники ПДН для того, чтобы предотвратить дальнейший уход из дома, побеги и подобные ситуации, — пояснила Алеся Яблонских.

Ребенка искали 4 дня. В четверг он ушел из гимназии в Кировском районе Новосибирска и бесследно исчез. Мама пропавшего рассказала НГС, что в школе был инцидент с его участием, после этого он убежал.

На выходных стало известно, что спустя 11 дней после исчезновения в Новосибирске был найден мобилизованный из Иркутской области.

По теме

МВДВолонтерыДетиШкола
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2