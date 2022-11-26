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Пропавшего в Новосибирске иркутского мобилизованного нашли спустя 11 дней

Где именно был мужчина — родственникам не сообщили

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Льва Ямашкина искали военные, родственники и даже шаманы

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Пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина нашли в Новосибирске спустя 11 дней поисков. Об этом сообщила его родственница. Мужчина исчез 15 ноября, когда уехал из Шилово в город за вещами.

Его искали военные, родственники и даже шаманы.

— Нашли живым, здоровым. Груз с плеч упал, мы все уже переплакались. Написал его однослуживец, который вел поиски, что нашли, — объяснила корреспонденту двоюродная сестра пропавшего Анастасия.

Ей дали недолго поговорить с братом, но мужчина не рассказал никаких подробностей своей пропажи.

— Я его отругала. Самое главное, что живой. Ничего, по телефону сказал, что не может ничего сказать где был. Видимо, потому что его военные нашли. Выглядит он, говорят, что нормально, не бичевато — не пьянствовал точно. Скорее всего, заблудился и потерялся в городе, — уверена женщина.

Сейчас родственники опасаются, чем обернется для него такой инцидент.

— Какое наказание для него будет, переживаем, — добавила женщина.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ее брата, за помощь и неравнодушие.

Как проходила частичная мобилизация в Новосибирской области, вы можете посмотреть в нашем сборном материале.

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