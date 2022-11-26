Пропавшего в Новосибирске иркутского мобилизованного нашли спустя 11 дней

Пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина нашли в Новосибирске спустя 11 дней поисков. Об этом сообщила его родственница. Мужчина исчез 15 ноября , когда уехал из Шилово в город за вещами.



Его искали военные, родственники и даже шаманы.

— Нашли живым, здоровым. Груз с плеч упал, мы все уже переплакались. Написал его однослуживец, который вел поиски, что нашли, — объяснила корреспонденту двоюродная сестра пропавшего Анастасия.