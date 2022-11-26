Пропавшего в Новосибирске иркутского мобилизованного нашли спустя 11 дней

Пропавшего 42-летнего мобилизованного из Иркутской области Льва Ямашкина нашли в Новосибирске спустя 11 дней поисков. Об этом сообщила его родственница. Мужчина исчез
Его искали военные, родственники и даже шаманы.
— Нашли живым, здоровым. Груз с плеч упал, мы все уже переплакались. Написал его однослуживец, который вел поиски, что нашли, — объяснила корреспонденту двоюродная сестра пропавшего Анастасия.
Ей дали недолго поговорить с братом, но мужчина не рассказал никаких подробностей своей пропажи.
— Я его отругала. Самое главное, что живой. Ничего, по телефону сказал, что не может ничего сказать где был. Видимо, потому что его военные нашли. Выглядит он, говорят, что нормально, не бичевато — не пьянствовал точно. Скорее всего, заблудился и потерялся в городе, — уверена женщина.
Сейчас родственники опасаются, чем обернется для него такой инцидент.
— Какое наказание для него будет, переживаем, — добавила женщина.
Она поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ее брата, за помощь и неравнодушие.
Как проходила частичная мобилизация в Новосибирской области, вы можете посмотреть в нашем сборном материале.