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Прорыв теплотрассы

Коммунальная авария в Дзержинском районе: СГК показала, как выглядит поврежденная труба

Несколько домов еще отключены от тепла

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Коммунальная авария произошла вечером 28 ноября

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Сибирская генерирующая компания показала, как выглядит труба, из-за которой произошла коммунальная авария в Дзержинском районе. Как сообщила компания в своем телеграм-канале «СГК Новосибирск», сотрудники демонтировали поврежденный участок трубы. На нем заметили многочисленные повреждения и одно крупное отверстие.

— Производим замену 8-метрового отрезка трубы 159 мм и двух отводов. Завершить работы планируем к 10:00, — отметили в компании.

Сейчас в контуре отключения, по данным СГК, 9 жилых домов. В зданиях нет горячей воды и отопления.

Вчера от тепла отключили 93 дома

Вчера от тепла отключили 93 дома

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Как уточнили в пресс-службе СГК, внутриквартальную трубу проложили в 1986 году. Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, — читайте в нашем сюжете.

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