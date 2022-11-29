Коммунальная авария в Дзержинском районе: СГК показала, как выглядит поврежденная труба

Сибирская генерирующая компания показала, как выглядит труба, из-за которой произошла коммунальная авария в Дзержинском районе. Как сообщила компания в своем телеграм-канале «СГК Новосибирск», сотрудники демонтировали поврежденный участок трубы. На нем заметили многочисленные повреждения и одно крупное отверстие.
— Производим замену
Сейчас в контуре отключения, по данным СГК, 9 жилых домов. В зданиях нет горячей воды и отопления.
Как уточнили в пресс-службе СГК, внутриквартальную трубу проложили в 1986 году. Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, — читайте в нашем сюжете.