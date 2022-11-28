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Спецоперация на Украине

Прощание откладывается из-за погоды: в Новосибирской области ждут возвращения тела погибшего в СВО

Дмитрию Глущенко было 22 года

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Прощание с Дмитрием Глущенко запланировано на 30 ноября

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Житель Карасукского района Новосибирской области Дмитрий Глущенко погиб во время спецоперации.

Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в администрации района. В ней также назвали предварительную дату прощания с военным. Изначально его планировалось провести 29 ноября.

— Да, подтверждаем, он погиб. Прощание пока откладывается, потому что по погодным условиям борт с телом еще не прибыл в Новосибирск. Ориентировочно прощание запланировано на среду, — сообщили в администрации района.

При каких обстоятельствах погиб житель Новосибирской области, в администрации района не уточнили.

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Как сообщает Vn.ru (Учредитель ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь»), Дмитрий Глущенко родился 6 июля 2000 года. Молодой человек учился в лицее № 176 города Карасук.

Ранее НГС публиковал интервью с челябинским ветераном боевых действий, который два месяца пробыл в зоне спецоперации — он поделился мнением о происходящем.

МорозыСпецоперацияКарасукский район
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