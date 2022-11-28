Как продавец элитной мебели построил необычную часовню у площади Маркса — с мозаичными иконами из Италии

Сейчас у Relan Zero в Новосибирске пять салонов, один из которых по-прежнему занимает большую часть первого этажа соседнего с часовней жилого дома. Обычно никакой активности внутри не заметно, но в зале стоят образцы торгового оборудования, текстиля и уже который год висит коллекция футболок с логотипом компании. Более живым выглядит салон на Урицкого, в жилом комплексе Milk House. Салон торгует необычными предметами декора.



Корректно оценить нынешние масштабы бизнеса Чернышова непросто. В «Контур.Фокус» есть информация всего о трех его компаниях, у которых указаны финансовые результаты («Релан Зеро», ПКФ «Релан Зеро» и «Систем-Инвест»), с общей выручкой в прошлом году всего около двух миллионов рублей и суммарным убытком в 67 тысяч рублей. У предпринимателя также есть действующее ИП, но данных по нему нет.

Как строилась часовня

Проект часовни подготовил новосибирский архитектор Пётр Чернобровцев. Здание имеет с одной стороны вполне традиционные очертания, однако выглядит более легким, воздушным за счет того, что три его стены представляют собой по сути просто арки, перекрытые лишь ажурными решетками.