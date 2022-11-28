Как продавец элитной мебели построил необычную часовню у площади Маркса — с мозаичными иконами из Италии

В Новосибирске больше сорока церквей и храмов, но одно сооружение выделяется из них и окружением, и самой историей его создания. Часовня в честь иконы Божией Матери Владимирской на Сибиряков-Гвардейцев возведена практически во дворе жилого дома советской постройки (точнее — в дворике перед ним) — там, где совсем не ждешь такого сооружения. Она появилась двадцать лет назад на месте старого разбитого фонтана, став по сути проектом частного лица — предпринимателя Юрия Чернышова. Историю необычной часовни недалеко от площади Маркса рассказывает обозреватель НГС Стас Соколов.
Что там было
Сегодня, по прошествии двух десятков лет, часовня на Сибиряков-Гвардейцев выглядит давно привычным элементом пейзажа, однако она была здесь, понятное дело, не всегда. Весь этот район строился уже в середине 20-го века, когда с возведением религиозных сооружений были некоторые сложности. Комплекс зданий в начале улицы Сибиряков-Гвардейцев был спроектирован таким образом, что на обеих сторонах улицы расположились небольшие скверы — стоящие здесь жилые дома построены как бы во второй линии, образуя вместительную нишу.
Ниши эти предназначались для организации маленьких зон отдыха. Изначально здесь была зелень, стояли лавочки, а в небольших фонтанах била вода. Продержалось всё это благоустройство недолго. Уже к началу 80-х фонтаны не работали, да и сами скверы разрушались.
Первым под реконструкцию попал сквер на правой стороне (если смотреть от площади Маркса вниз по улице). В 1985 году здесь построили мемориальный комплекс «Звезда», посвященный 22-й Гвардейской Сибирской добровольческой дивизии, в честь бойцов которой и названа улица в 1965 году (до этого именовалась улицей 6-й пятилетки).
Фонтан на другой стороне пережил падение социализма и приход дикого капитализма, но состояние его было плачевным. Уже в конце 90-х работающим его не помнили даже жители окрестных домов. Да и сквер вокруг пришел в запустение. То есть так его оценили бы жители сегодняшнего Новосибирска. Тогда на Маркса работал огромный вещевой рынок, на фоне которого разваливающийся советский фонтан местного значения вряд ли привлек бы чье-то внимание.
Кто построил часовню
В 2000 году облагородить эту зону неожиданным образом решил владелец компании Relan Zero Юрий Чернышов, обратившийся в Новосибирскую епархию Русской православной церкви с предложением возвести здесь часовню. Само по себе строительство культовых сооружений на деньги меценатов не было, конечно, чем-то необычным. Однако, как правило, речь шла или о действующих церквях, или о восстановлении знаковых сооружений (вроде часовни на Красном проспекте).
Как рассказал NGS.RU сам Чернышов, идея строительства часовни пришла к нему во сне.
— В Новосибирске я очутился в 6 лет, после того как развелись родители. И всё время прожил в той «сталинке», которая располагается сразу за часовней. Этой мыслью (возвести часовню. — Прим. ред.) я поделился с коллегами, и многие из них с энтузиазмом откликнулись и стали самыми активными участниками ее возведения, внеся огромный вклад в то, как она сегодня выглядит.
Relan Zero тогда переживала новый расцвет. Компания была основана Юрием Чернышовым в 1993 году и поначалу занималась дорогим дизайнерским торговым оборудованием из Италии. В кризис 98 года (когда за несколько месяцев рубль упал по сравнению с долларом в три раза) Чернышов столкнулся с серьезными проблемами, поскольку корпоративные клиенты побаивались вкладывать деньги в дорогостоящие проекты. В итоге создатель Relan Zero расширил деятельность за счет элитной мебели и предметов интерьера, рассудив, что просто богатые люди, готовые покупать кресла по 5 тысяч евро для себя лично, будут всегда.
Весной 2005 года Чернышов даже смог привезти в Новосибирск Паоло Пининфарину — главу одноименной компании, занимающейся автомобильным и мебельным дизайном (в частности, она отвечала за облик машин Ferrari). Формальным поводом стала презентация кухни «Акрополис», которая продавалась тогда в Новосибирске за примерно 5 миллионов рублей. Как объяснял сам Пининфарина, он хотел сделать кухню, в которой до всего можно было дотянуться не сходя с места. Какой-то шутник тогда на встрече с мэтром заметил, что концепция элитной кухни, вероятно, была навеяна советскими хрущевками — там тоже до всего можно было дотянуться не сходя с места. Так малы кухни в этих панельках.
Сейчас у Relan Zero в Новосибирске пять салонов, один из которых по-прежнему занимает большую часть первого этажа соседнего с часовней жилого дома. Обычно никакой активности внутри не заметно, но в зале стоят образцы торгового оборудования, текстиля и уже который год висит коллекция футболок с логотипом компании. Более живым выглядит салон на Урицкого, в жилом комплексе Milk House. Салон торгует необычными предметами декора.
Корректно оценить нынешние масштабы бизнеса Чернышова непросто. В «Контур.Фокус» есть информация всего о трех его компаниях, у которых указаны финансовые результаты («Релан Зеро», ПКФ «Релан Зеро» и «Систем-Инвест»), с общей выручкой в прошлом году всего около двух миллионов рублей и суммарным убытком в 67 тысяч рублей. У предпринимателя также есть действующее ИП, но данных по нему нет.
Как строилась часовня
Проект часовни подготовил новосибирский архитектор Пётр Чернобровцев. Здание имеет с одной стороны вполне традиционные очертания, однако выглядит более легким, воздушным за счет того, что три его стены представляют собой по сути просто арки, перекрытые лишь ажурными решетками.
Но главная особенность часовни — те несколько икон, которые находятся сейчас как внутри сооружения, так и на входе снаружи и даже сзади. Иконы выполнены мозаичным способом, не очень традиционным для России, но вполне привычным для Италии, где их и изготовили специально в мозаичной мастерской в Равенне.
— Мозаики выполнены в традиционном венецианском стиле. Присмотритесь — и вы заметите, что иконы провожают вас глазами, — говорит Чернышов.
Строительство началось в феврале 2001 года, а 2 ноября 2002 года архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон вместе с игуменом Феодосием провели обряд освящения креста, который затем установили на часовне. То есть именно 20 лет назад это сооружение официально приобрело статус храма. Однако нынешний вид часовня обрела не сразу. Работы здесь шли по сути все те 20 лет, пока существует здание.
Последние 10 лет шла работа по облицовке всей площади часовни мозаикой. Золотая мозаичная арка над входом, например, появилась только в 2019 году.
— В этом году мы ограничились лишь посадкой двух пихт на пилонах, прилегающих к часовне, — говорит предприниматель.
Поначалу появившаяся в этом советском окружении часовня выглядела как минимум неожиданно, но потом люди постепенно привыкли к ней, она стала привычной частью пейзажа. Здание часовни стоит на своего рода широком постаменте, где больше нет ничего — только ряды плитки, которой он замощен. В любое время года здесь полно голубей.
Если часовня на Сибиряков-Гвардейцев уже стала частью истории города, то здание нового ЛДС и зоны вокруг него пока остается огромной стройкой. Автоэксперт NGS.RU проехал по ведущим к этом будущему «храму спорта» дорогам, чтобы посмотреть, в каком они находятся состоянии сейчас.