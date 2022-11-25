Беженцам из Херсона в Новосибирской области власти собрались покупать квартиры и выдавать деньги

— В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Министерство труда и социального развития Новосибирской области не комментирует проекты законов и иные нормативно-правовые акты, не вступившие в законную силу, — ответили в министерстве на запрос издания.

