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Спецоперация на Украине

Беженцам из Херсона в Новосибирской области власти собрались покупать квартиры и выдавать деньги

Размер единовременной выплаты на одного человека может составить 100 тысяч рублей

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Разработчиком проекта постановления выступает министерство труда и социального развития региона

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Вынужденно покинувшим Херсон могут начать выдавать деньги покупку жилья в Новосибирской области. Региональные власти опубликовали проект постановления в помощь жителям Херсонской области.

Документ опубликован на сайте Электронная демократия» Новосибирской области, разработчиком выступает Министерство труда и социального развития региона. В настоящее время по проекту постановления ведется прием заключений.

Выплаты могут предоставить жителям Херсона и части Херсонской области

Выплаты могут предоставить жителям Херсона и части Херсонской области

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Согласно документу, беженцам могут предоставить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом и социальную выплату на приобретение жилья. В документе отмечается, что выплата в 100 тысяч рублей рассчитана на одного человека.

Для покупки жилья решившим переехать из Херсонской области будут предоставляться социальные выплаты на основании жилищных сертификатов. Их размер будет определяться исходя из федерального норматива стоимости 1 квадратного метра площади жилого помещения и количества членов семьи.

Отмечается, что недвижимость приобретается на первичном и вторичном рынках жилья в регионе. Средства не могут быть использованы для покупки жилья у близких родственников. Соцвыплаты предоставляются за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

НГС направил запрос в Министерство труда и социального развития региона с просьбой прокомментировать проект постановления.

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— В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Министерство труда и социального развития Новосибирской области не комментирует проекты законов и иные нормативно-правовые акты, не вступившие в законную силу, — ответили в министерстве на запрос издания.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирск на празднование Нового года приедут 100 детей из Беловодского района Луганской Народной Республики. Для них проведут экскурсии и другие мероприятия.

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