Беженцам из Херсона в Новосибирской области власти собрались покупать квартиры и выдавать деньги

Вынужденно покинувшим Херсон могут начать выдавать деньги покупку жилья в Новосибирской области. Региональные власти опубликовали проект постановления в помощь жителям Херсонской области.
Документ опубликован на сайте Электронная демократия» Новосибирской области, разработчиком выступает Министерство труда и социального развития региона. В настоящее время по проекту постановления ведется прием заключений.
Согласно документу, беженцам могут предоставить единовременную выплату в 100 тысяч рублей на обзаведение имуществом и социальную выплату на приобретение жилья. В документе отмечается, что выплата в 100 тысяч рублей рассчитана на одного человека.
Для покупки жилья решившим переехать из Херсонской области будут предоставляться социальные выплаты на основании жилищных сертификатов. Их размер будет определяться исходя из федерального норматива стоимости 1 квадратного метра площади жилого помещения и количества членов семьи.
Отмечается, что недвижимость приобретается на первичном и вторичном рынках жилья в регионе. Средства не могут быть использованы для покупки жилья у близких родственников. Соцвыплаты предоставляются за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
НГС направил запрос в Министерство труда и социального развития региона с просьбой прокомментировать проект постановления.
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— В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
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