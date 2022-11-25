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СГК покупает роботов для обследования теплосетей в Новосибирске и еще трех городах

Вложения в четыре роботизированных комплекса составляют 354 миллиона рублей

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Роботов будут запускать в тепловые камеры

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СГК покупает роботов для обследования теплосетей в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и Кемерове. Их изготавливают специально по заказу компании.

Диагностический комплекс — это робот, которого запускают в тепловую камеру. Он двигается по трубопроводу и определяет его состояние. Аппарат оценивает состояние металла, толщину стенки трубы, состояние сварных стыков и дает объективную картину.

— Комплексы дополнят основной метод проверки теплосетей — гидравлические испытания, а также тепловизионное обследование и цифровой онлайн-контроль. СГК и ранее применяла роботов для внутритрубной диагностики, но их приходилось брать в аренду. Приобретение собственных комплексов позволит утроить объемы исследований, — сообщает пресс-служба СГК.

Начиная с 2023 года с помощью роботизированных систем планируется проверять до 10 километров магистральных сетей в Новосибирске. Вложения в четыре комплекса составляют 354 миллиона рублей.

Ранее в СГК предупреждали, что на новосибирских ТЭЦ будут проводить шумные работы. Это связано с наступлением морозов.

СГКРоботТеплосетиСибирская генерирующая компания
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