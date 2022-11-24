Число безработных снизилось в НСО после начала спецоперации — каких специалистов не хватает на предприятиях

В Новосибирской области за год снизился уровень безработицы, несмотря на СВО и частичную мобилизацию. Цифрами поделился Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, сегодня, 24 ноября, во время пресс-конференции в ТАСС.
— На протяжении всего года наблюдаем снижение уровня безработицы. Сегодня он составляет 0,9%. Сейчас 13 172 безработных в НСО, что на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года. В банке вакансий 36 881 предложение — чуть больше, чем до пандемии. Рынок развивается и требует дополнительных рабочих мест, — объяснил Владимир Машанов. — Всего за этот год было сокращено 2 тысячи человек. Это 0,2% от работающих. Это ничтожно малые величины, чтобы они хоть как-то повлияли на структуру рынка. Не наблюдается роста обращений граждан за содействием в трудоустройстве, и числа работодателей, которые планируют сокращение персонала.
Список самых востребованных специальностей за год не поменялся — это врачи, инженеры, учителя, представители рабочих профессий с хорошей квалификацией (водители, слесари, продавцы). Традиционно нужны не требующие квалификации рабочие профессии — грузчики, подсобные рабочие, уборщики помещений.
Также замминистра рассказал о ситуации на рынке труда из-за частичной мобилизации.
— Можете ли сказать, в каком количестве кадров нуждались предприятия, чьи работники ушли на фронт. И какое количество уже закрыто? — задала вопрос ведущая пресс-конференции.
— Мы говорили о промышленных предприятиях, а не о числе мобилизованных. Поэтому как таковой остроты в Новосибирской области, необходимости концентрации информации о том, сколько было мобилизовано и сколько потребовалось — у нас не было такой необходимости. А вот что касается по поводу потребности промышленных предприятий, то около полутора тысяч в целом специалистов было заявлено на старте. Это не значит, что они требуются здесь и сейчас, но вот уже больше половины были замещены, в том числе с помощью программ центра занятости. Сейчас такой остроты до нового года у нас уже нет. Мы поработали, — ответил Владимир Машанов.
По агропромышленному сектору цифр сейчас нет. В строительстве из-за частичной мобилизации, по данным замминистра, также ничего не изменилось.
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— Эта отрасль не проходит, как критичная. ОПК — да. А если у коллег есть потребность по закрытию вакансий, пожалуйста, обращайтесь. В Новосибирске традиционно в сфере строительства привлекают иностранных работников. В этом году квоту даже немного снизили, — подчеркнул министр.
В начале октября средняя зарплата в Новосибирской области за январь — июль 2022 года составила почти 50 тысяч рублей, сообщили в Новосибирскстат.