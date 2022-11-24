Число безработных снизилось в НСО после начала спецоперации — каких специалистов не хватает на предприятиях

В Новосибирской области за год снизился уровень безработицы, несмотря на СВО и частичную мобилизацию. Цифрами поделился Замминистра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, сегодня, 24 ноября, во время пресс-конференции в ТАСС.



— На протяжении всего года наблюдаем снижение уровня безработицы. Сегодня он составляет 0,9%. Сейчас 13 172 безработных в НСО, что на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года. В банке вакансий 36 881 предложение — чуть больше, чем до пандемии. Рынок развивается и требует дополнительных рабочих мест, — объяснил Владимир Машанов. — Всего за этот год было сокращено 2 тысячи человек. Это 0,2% от работающих. Это ничтожно малые величины, чтобы они хоть как-то повлияли на структуру рынка. Не наблюдается роста обращений граждан за содействием в трудоустройстве, и числа работодателей, которые планируют сокращение персонала.

