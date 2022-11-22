«Чтобы умыться, приходится полчаса спускать воду»: в Чистой Слободе три месяца из крана бежит кипяток вместо холодной воды

В Новосибирске жители Чистой Слободы с сентября вынуждены охлаждать воду, так как вместо холодной воды у них из крана течет кипяток. Как рассказал НГС Александр Александров, житель дома
— В прошлом году всю дворовую территорию перекопали, делали трубы. Однако ситуация не изменилась. Проблема с горячей водой не только у нашего
По словам Александра, жильцы дома много раз обращались в управляющую компанию и в ГЖИ, но ничего не изменилось.
— Сегодня измерил температуру воды, показывает 55 градусов. Чтобы утром умыться, полчаса пропускаем воду, а лишь потом моемся. До этого коммунальщики откачивали воду из системы, но этого хватало на недели две, а затем всё по новой, бежит кипяток, — пояснил Александр.
Журналист НГС обратился в пресс-службу СГК, однако в компании пояснили, что водоснабжением в домах на улице Спортивной занимается ООО «Энергетическая сетевая компания». В компании журналисту не стали комментировать проблему с водой, а попросили направить официальный запрос.
В управляющей компании «Чистая Слобода» подтвердили, что получили жалобы от жителей жилого комплекса.
— В адрес нашей управляющей компании поступали жалобы на повышенную температуру воды из холодного крана. Для выяснения ситуации нами в оперативном порядке совместно с представителями ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК») и МУП «Горводоканал» был проведен отбор проб холодной воды на вводах многоквартирных домов. Температура при замерах составляла от 23 до 32 градусов. По результатам проверки сетевым компаниям были направлены обращения с требованием выяснить причину нагрева систем холодного водоснабжения в домах и их устранить, — пояснил главный энергетик управляющей компании «Чистая Слобода» Андрей Белоусов.
Сейчас сотрудники УК ведут работы по устранению проблем с водоснабжением в жилом комплексе.
Ранее десятки домов в Октябрьском районе отключили от горячей воды и тепла. Из-за аварии кипяток вылился на дорогу.