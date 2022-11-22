«Чтобы умыться, приходится полчаса спускать воду»: в Чистой Слободе три месяца из крана бежит кипяток вместо холодной воды

В Новосибирске жители Чистой Слободы с сентября вынуждены охлаждать воду, так как вместо холодной воды у них из крана течет кипяток. Как рассказал НГС Александр Александров, житель дома № 8 по улице Спортивной, проблема с водоснабжением у них длится уже не первый год.



— В прошлом году всю дворовую территорию перекопали, делали трубы. Однако ситуация не изменилась. Проблема с горячей водой не только у нашего 8-го дома, но и 4-й , и 6-й дом. Мы с этим мучаемся второй год, очевидно, что теплотрасса всё хуже и хуже, — пояснил мужчина.

