Приказ о зачислении в университет пришел после повестки. Студента мобилизовали и отправили на полигон

33-летний Евгений Жуков из Ямало-Ненецкого автономного округа в августе сдал экзамены и поступил в вуз. Высшее образование ему нужно, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Документы он подал на очно-заочную форму обучения в Самарский государственный технический университет. Приказ о зачислении пришел только в октябре. К тому времени Евгения уже мобилизовали и отправили на полигон в Тюмень.
Сейчас он фактически считается студентом. В прокуратуре ответили, что ему положена отсрочка. Но суд признал действия мобилизационной комиссии законными и не стал отменять решение о призыве. Жена Евгения, Наталья Жукова, добивается возвращения мужа домой.
Рассказываем вам историю Евгения и разбираемся, почему его не демобилизуют.
«Он не воин»
29 августа Евгений написал заявление на поступление в университет. Он работает электрогазосварщиком в нефтяной компании города Муравленко (ЯНАО). По словам Натальи, ее муж хотел повышения в должности и для этого решил получить свое первое высшее образование. Еще до начала частичной мобилизации он дистанционно сдал все экзамены для поступления. Приказ о зачислении в вуз пришел уже после начала мобилизации, и Евгений к тому моменту уже получил повестку.
Наталья уже после отправки мужа доставила в военкомат, прокуратуры тюменского гарнизона и города Муравленко документы о том, что Евгений стал студентом.
— Сначала нам шли на уступки и говорили: «Да, дошлите нам все необходимые документы. Конечно, вам положена отсрочка». В военной прокуратуре нам на протяжении месяца говорили, что положена отсрочка, все документы подходят. Но предоставить ее должна призывная комиссия ЯНАО. Страна наша столкнулась с мобилизацией впервые за очень много лет. Вся путаница из-за того, что нет четкого алгоритма, — рассказывает Наталья Жукова.
На учениях Евгений провел две недели и сейчас ждет отправки на СВО. Наталья говорит, что ее муж человек мягкий и не способен проходить службу с оружием.
— Он хочет учиться, продолжить свою жизнь такой, как она была ранее. Он хочет продолжить учебу и вернуться домой. Он не воин, убить или сделать что-то в этом роде он не способен, — рассказывает жена мобилизованного.
В городе Муравленко суд признал действия призывной комиссии законными. Скоро в ЯНАО состоится второе разбирательство по этому делу.
История другого студента
Вместе с Евгением мобилизовали другого студента, 24-летнего Кирилла Рябинина из Надыма. Молодой человек поступил на очное отделение Уфимского госуниверситета. История вышла аналогичная: экзамены сдал летом, а приказ о зачислении пришел уже после того, как его отправили в часть.
— Он окончил техникум и год отработал в «Газпроме». Затем он сдал экзамены в августе и его взяли в дополнительный набор: приказ вышел только 6 октября, его зачислили на очную форму обучения. У нас даже есть решение призывной комиссии города Надыма, где они подтверждают, что отсрочка студентам положена, — рассказывает Наталья Рябинина, мама мобилизованного.
Кирилл писал в военную прокуратуру Тюмени, администрацию Надымского района.
— В устной форме в прокуратуре ответили, что так как сын военнослужащий, решение должны принять в ТВВИКУ (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. — Прим. ред.). Начальник мне отвечает, что решение должна принять окружная комиссия. Там говорят, что сын на момент мобилизации еще не был студентом. При этом в указе президента не сказано, на какой момент сын должен быть студентом. Ему сейчас грозит отчисление, — говорит мама мобилизованного.
Что говорят официально?
Разъяснения насчет сложившейся ситуации пришло от прокуратуры Муравленко. Прокурор отметил, что Евгению отсрочка положена.
— Так как Жуков Е. В. с 10 октября является студентом ФГБОУ «Самарский государственный технический университет», ему в соответствии с нормами законодательства должны были предоставить отсрочку от военной службы. В целях предоставления отсрочки прокуратура отправила информацию главе Муравленко, — ответил Артем Воложанин, прокурор Муравленко, старший советник юстиции.
Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов отметил, что теперь Евгений военнослужащий, поэтому решение о его увольнении должен принимать начальник ТВВИКУ. Председатель военной коллегии Москвы Владимир Тригнин сказал, что ситуацию мог бы изменить приказ в том случае, если бы он пришел до того, как Евгений получил повестку.
— Если он был зачислен на обучение после принятия решения о мобилизации, то в данном случае решение законно. Так как на момент принятия решения он не имел статус студента. А то, что он является студентом, не является основанием для его увольнения, — рассказал Владимир Тригнин, председатель военной коллегии Москвы.
Ранее мы рассказывали историю мобилизованного, которого сделали сапером со зрением минус пять. Также писали про Дмитрия Андреевских, которого мобилизовали после объявления о завершении частичной мобилизации: ему выдали повестку и отправили на полигон.
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А еще выходил материал о том, как жена добивается проведения военно-врачебной комиссии для мобилизованного мужа. По ее словам, на сборном пункте не было медицинского осмотра и супруг не смог предъявить справки о заболевании.