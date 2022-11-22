Приказ о зачислении в университет пришел после повестки. Студента мобилизовали и отправили на полигон

Наталья уже после отправки мужа доставила в военкомат, прокуратуры тюменского гарнизона и города Муравленко документы о том, что Евгений стал студентом.

— Сначала нам шли на уступки и говорили: «Да, дошлите нам все необходимые документы. Конечно, вам положена отсрочка». В военной прокуратуре нам на протяжении месяца говорили, что положена отсрочка, все документы подходят. Но предоставить ее должна призывная комиссия ЯНАО. Страна наша столкнулась с мобилизацией впервые за очень много лет. Вся путаница из-за того, что нет четкого алгоритма, — рассказывает Наталья Жукова.