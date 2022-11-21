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«Сегодня был обратный билет домой»: в Новосибирске пропал мужчина — он приехал в гости к родным

Местонахождение Олега Теплова неизвестно с 12 ноября

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Мужчина приехал в Новосибирск к родственникам

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В Новосибирске ищут 54-летнего Олега Теплова. Он пропал в Ленинском районе города.

Как сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских, мужчина проживает не в Новосибирской области, а в другом регионе. Он приехал в Новосибирск к своим родственникам.

Местонахождение мужчины неизвестно с 12 ноября.

— Приехал в гости к родным и близким. Через пару дней с момента приезда пропал, ушел в неизвестном направлении. С собой документы, — рассказала Алеся Яблонских. — Родные и близкие надеялись, что сегодня он появится. Сегодня у него был обратный билет домой. Не появился, место нахождения неизвестно.

Руководитель поискового отряда уточнила, что сейчас специалисты размещают ориентировки в сети Интернет.

Рост Олега Теплова 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые до плеч, глаза голубые. Был одет в бежевую куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Мужчина носит усы и бороду.

Ранее полицейские нашли жителя Новосибирска Василия Куляпина. Его местонахождение было неизвестно с апреля 2018 года.

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