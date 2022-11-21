«Сегодня был обратный билет домой»: в Новосибирске пропал мужчина — он приехал в гости к родным

В Новосибирске ищут 54-летнего Олега Теплова. Он пропал в Ленинском районе города.
Как сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских, мужчина проживает не в Новосибирской области, а в другом регионе. Он приехал в Новосибирск к своим родственникам.
Местонахождение мужчины неизвестно с 12 ноября.
— Приехал в гости к родным и близким. Через пару дней с момента приезда пропал, ушел в неизвестном направлении. С собой документы, — рассказала Алеся Яблонских. — Родные и близкие надеялись, что сегодня он появится. Сегодня у него был обратный билет домой. Не появился, место нахождения неизвестно.
Руководитель поискового отряда уточнила, что сейчас специалисты размещают ориентировки в сети Интернет.
Рост Олега Теплова 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые до плеч, глаза голубые. Был одет в бежевую куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Мужчина носит усы и бороду.
Ранее полицейские нашли жителя Новосибирска Василия Куляпина. Его местонахождение было неизвестно с апреля 2018 года.