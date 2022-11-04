Пропавшего в Новосибирске мужчину нашли спустя четыре года
Мужчина ушел из дома в апреле 2018 года
Полицейские нашли жителя Новосибирска Василия Куляпина, местонахождение которого было неизвестно с апреля 2018 года.
Как сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских, четыре года назад сибиряк ушел из дома в неизвестном направлении. На момент пропажи ему было 40 лет.
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» уточнила, что специалисты не проводили выезд для поиска мужчины, так как родственники сибиряка обратились к ним спустя месяц после его пропажи.
— Мы разместили ориентировку в сети Интернет и сделали пост. Буквально на днях при проверке документов полицией был задержан человек. При установлении его личности выяснялось, что этот мужчина пропал еще в 2018 году. По обстоятельствам он ничего не поясняет, где был и почему — нам неизвестно, — сообщила Алеся Яблонских.
Она отметила, что родные новосибирца извещены о месте его нахождения.
В конце октября в Новосибирске пропала 54-летняя женщина. Сибирячка ушла с работы и не вернулась домой.