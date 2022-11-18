Ограждению Октябрьского моста хотят вернуть исторический орнамент

Во время реконструкции Октябрьского моста планируется изготовить точную копию исторического ограждения. Об этом на прямом эфире с журналистами сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Ограждение у нас совершенно особенное. Это фасонное литье, и задача стоит следующая: сохранить исторический облик, художественный орнамент этого моста. Действующее ограждение, его несущие способности в плохом, аварийном состоянии. Сейчас это ограждение разбирается, оно будет храниться, затем задача — повторить это ограждение, — сказал Локоть.
Вчера ограждения на мосту начали разбирать. Дыры в ограде временно прикрыли деревянными досками. Подрядчик работ объяснил, что предыдущее ограждение устарело.