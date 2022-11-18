Мэрия решила благоустроить территорию около «Локомотив-Арены» — у местных жителей выкупят дома

Согласно документу о проведении аукциона, победитель должен будет приобрести у граждан и юридических лиц недвижимость, которая находится в границах проектируемой зоны. Если же собственники не согласятся на продажу, то земли изымет мэрия для муниципальных нужд (с выплатой возмещения). Всего на участке 59 объектов, 52 из которых имеют собственника.