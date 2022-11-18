Мэрия решила благоустроить территорию около «Локомотив-Арены» — у местных жителей выкупят дома

Мэрия Новосибирска решила провести аукцион на право комплексного развития территории вокруг «Локомотив-Арены». Благоустройство затронет зону в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска. Реализовать проекты должны будут за 10 лет.
Организатором аукциона выступает департамент строительства и архитектуры мэрии города. Начальная цена — 58 миллионов рублей, площадь благоустройства около 7 гектаров.
Согласно документу о проведении аукциона, победитель должен будет приобрести у граждан и юридических лиц недвижимость, которая находится в границах проектируемой зоны. Если же собственники не согласятся на продажу, то земли изымет мэрия для муниципальных нужд (с выплатой возмещения). Всего на участке 59 объектов, 52 из которых имеют собственника.
До 2026 года застройщик должен убрать подлежащие сносу объекты недвижимости, а до 2031 года построит объекты капитального строительства жилого, производственного и общественно-делового назначения. Также победитель аукциона займется строительством объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.
Озеро Верховое около «Локомотив-Арены» застройщик должен будет благоустроить: расчистить территорию, укрепить берег, организовать прогулочные и велосипедные зоны, установить освещение и ограждение, малые архитектурные формы и осуществить другие виды работ.
Недавно мэрия Новосибирска опубликовала новый проект планировки для территории городского пляжа и котлована Горского жилмассива. Там планируют сделать парк.