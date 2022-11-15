В Толмачево завершили строительство перрона и рулежной дорожки — 10 фото из аэропорта

Под Новосибирском завершился второй этап реконструкции перрона в аэропорту Толмачево. В рамках контракта подрядчик также закончил возводить рулежную дорожку и площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Фотокорреспондент НГС посетил место реконструкции и узнал, как преобразился аэропортовый комплекс.
— Строительство соединительной рулежной дорожки позволило объединить площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью и перрона. Главное ее отличие от автомобильных дорог — это большое число коммуникаций, которые находятся под покрытием. Установлено более 280 колодцев, протянуто 96 километров кабеля под перроном и уложено 266 тысяч квадратных метров цементобетонной смеси, — отметил Кекулиди.
— Сейчас в аэропорту Толмачево 22 взлетно-посадочных полосы. После полной реконструкции аэропорта эти полосы будут использовать только для пассажирских самолетов, а новые начнут применять для обработки грузов, что позволит увеличить обработку до 60 тонн в год, — пояснил Дмитрий Кекулиди.
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.
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