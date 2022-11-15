В Толмачево завершили строительство перрона и рулежной дорожки — 10 фото из аэропорта

— Строительство соединительной рулежной дорожки позволило объединить площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью и перрона. Главное ее отличие от автомобильных дорог — это большое число коммуникаций, которые находятся под покрытием. Установлено более 280 колодцев, протянуто 96 километров кабеля под перроном и уложено 266 тысяч квадратных метров цементобетонной смеси, — отметил Кекулиди.