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В Толмачево завершили строительство перрона и рулежной дорожки — 10 фото из аэропорта

Сейчас количество парковок в Толмачево составляет 60 мест

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В аэропорту построили перрон на 15 стояночных или 25 комбинированных мест

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Под Новосибирском завершился второй этап реконструкции перрона в аэропорту Толмачево. В рамках контракта подрядчик также закончил возводить рулежную дорожку и площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Фотокорреспондент НГС посетил место реконструкции и узнал, как преобразился аэропортовый комплекс.

Как рассказал заместитель генерального директора АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди, подрядная организация завершила строительство перрона на 15 стояночных или 25 комбинированных мест

Как рассказал заместитель генерального директора АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди, подрядная организация завершила строительство перрона на 15 стояночных или 25 комбинированных мест

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Увеличение стоянки на 15 мест для широкофюзеляжных самолетов позволит без потери производительности провести ремонт первой взлетно-посадочной полосы

Увеличение стоянки на 15 мест для широкофюзеляжных самолетов позволит без потери производительности провести ремонт первой взлетно-посадочной полосы

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— Строительство соединительной рулежной дорожки позволило объединить площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью и перрона. Главное ее отличие от автомобильных дорог — это большое число коммуникаций, которые находятся под покрытием. Установлено более 280 колодцев, протянуто 96 километров кабеля под перроном и уложено 266 тысяч квадратных метров цементобетонной смеси, — отметил Кекулиди.

По словам Кекулиди, количество стояночных мест для самолетов увеличилось на 25%

По словам Кекулиди, количество стояночных мест для самолетов увеличилось на 25%

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Сейчас количество парковок в Толмачево составляет 60 мест

Сейчас количество парковок в Толмачево составляет 60 мест

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— Сейчас в аэропорту Толмачево 22 взлетно-посадочных полосы. После полной реконструкции аэропорта эти полосы будут использовать только для пассажирских самолетов, а новые начнут применять для обработки грузов, что позволит увеличить обработку до 60 тонн в год, — пояснил Дмитрий Кекулиди.

Также это влияет на сокращение времени обслуживания самолетов при стоянке на ремонте, ожидании рейса, погрузочных/разгрузочных работах

Также это влияет на сокращение времени обслуживания самолетов при стоянке на ремонте, ожидании рейса, погрузочных/разгрузочных работах

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Выделение отдельной полноценной площадки противообледенительной жидкостью обеспечивает безопасность полетов в неблагоприятных погодных условиях

Выделение отдельной полноценной площадки противообледенительной жидкостью обеспечивает безопасность полетов в неблагоприятных погодных условиях

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Также создание площадки для обработки противообледенительной жидкостью сокращает время для вылета самолетов

Также создание площадки для обработки противообледенительной жидкостью сокращает время для вылета самолетов

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АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 2732 человека. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 миллиардов рублей.

К 2023 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год

К 2023 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 миллионов человек в год

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Объем обработанного груза и почты в 2023 году планируется довести до 60 тысяч тонн

Объем обработанного груза и почты в 2023 году планируется довести до 60 тысяч тонн

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Ранее мы рассказывали, как идет строительство нового терминала Толмачево за 20 млрд рублей.

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НовосибирскАэропорт ТолмачевоСтоянка для самолетов
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