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У новосибирского Росреестра произошел сбой в работе

По словам граждан, возникают проблемы с получением документов

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НГС подтвердили информацию о задержках при предоставлении госуслуг

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В Новосибирске в региональном Управлении Росреестра произошел сбой в работе. Как сообщили НГС в пресс-службе организации, на сайте проводят технические работы.

— С 11 ноября Росреестр проводит плановые, регламентированные, технические работы. В связи с этим сроки предоставления государственных услуг могу быть увеличены. Работы по повышения качества сервиса ведутся в интересах граждан. По всем вопросам, просьба обращаться по телефону горячей линии, — сообщили в организации.

По словам читателей НГС, возникают проблемы с получением документов.

— Росреестр не работает с 7 ноября, не могу получить дело! Хотя неделю назад по новостям Руководитель Росреестра говорила, что все хорошо. Никто не говорит, что происходит. А мы теряем деньги, продаем квартиру и не можем получить деньги. По телефону говорят, что все делается с задержкой! Задержка 7 дней! В МФЦ нет документов, — рассказала читательница НГС.

В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».

НовосибирскРосреестрСбой в работе
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