У новосибирского Росреестра произошел сбой в работе

— Росреестр не работает с 7 ноября, не могу получить дело! Хотя неделю назад по новостям Руководитель Росреестра говорила, что все хорошо. Никто не говорит, что происходит. А мы теряем деньги, продаем квартиру и не можем получить деньги. По телефону говорят, что все делается с задержкой! Задержка 7 дней! В МФЦ нет документов, — рассказала читательница НГС.

