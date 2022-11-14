У новосибирского Росреестра произошел сбой в работе

В Новосибирске в региональном Управлении Росреестра произошел сбой в работе. Как сообщили НГС в пресс-службе организации, на сайте проводят технические работы.
— С 11 ноября Росреестр проводит плановые, регламентированные, технические работы. В связи с этим сроки предоставления государственных услуг могу быть увеличены. Работы по повышения качества сервиса ведутся в интересах граждан. По всем вопросам, просьба обращаться по телефону горячей линии, — сообщили в организации.
По словам читателей НГС, возникают проблемы с получением документов.
— Росреестр не работает с 7 ноября, не могу получить дело! Хотя неделю назад по новостям Руководитель Росреестра говорила, что все хорошо. Никто не говорит, что происходит. А мы теряем деньги, продаем квартиру и не можем получить деньги. По телефону говорят, что все делается с задержкой! Задержка 7 дней! В МФЦ нет документов, — рассказала читательница НГС.
В конце сентября у сервиса по заказу такси «Яндекс Go» также произошел сбой в работе. При попытке заказать машину через мобильное приложение всплывали сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».