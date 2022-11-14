Назначен новый замначальника новосибирского главка МВД — что о нем известно

Новым заместителем начальника областного главка МВД стал полицейский из Брянской области. Сегодня, 14 ноября, нового руководителя представил подчиненным начальника главного управления Андрей Кульков. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным официального сайта ведомства, Владимир Борисенков родился в 1970 году в городе Трубчевске Брянской области, с 1995 года пришел на службу в правоохранительные органы. Борисенков начал работать участковым, а уже три года спустя занял должность замначальника городского РОВД.
В 2010 году стал начальником милиции общественной безопасности Брянской области, с 2011 года и до нынешней осени был начальником управления по работе с личным составом Брянского областного главка МВД.
Владимир Борисенков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, многочисленными ведомственными наградами, нагрудным знаком МВД России «Участник боевых действий».
31 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Борисенкова заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.
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