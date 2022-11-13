«Теперь кроватка не будет пустая!» Мать, у которой из-за недееспособности забрали ребенка в роддоме, вернула малышку спустя три месяца

— С Читой у нас теперь связано немало негативных воспоминаний, ничего у нас тут не получается. Юле пока предложили удаленную работу в агентстве недвижимости, будет из дома, потому что пока наш заработок — это две пенсии. Еще виновник ДТП, в котором дочь получила те страшные травмы и оказалась в коме, должен нам уже более 1 миллиона рублей, но надежды, что он отдаст деньги, уже нет. Делом давно занимаются приставы, но только разводят руками: официально дохода и имущества у того человека нет, хотя мы точно знаем, что это не так. В общем, смирились, да и некогда уже думать об этом. Теперь у нас много других дел и цель в жизни — чтобы Василина выросла здоровым и счастливым ребенком, это самое главное, — заключает Наталья Витальевна.

