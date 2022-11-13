«Теперь кроватка не будет пустая!»
Мать, у которой из-за недееспособности забрали ребенка в роддоме, вернула малышку спустя три месяца
Теперь Василина будет жить не в доме ребенка, а в любящей ее семье
«Артем, сегодня, прямо сейчас едем в органы опеки по Читинскому району — и потом сразу за Василиной!» — раздался в трубке взволнованный голос Натальи Жарлыкиной. Мы думали об этом дне, но он всё равно наступил неожиданно. Помню, как Наталья Витальевна и ее дочь Юлия в конце сентября пришли к нам в редакцию. Измученные и в слезах они просили помочь вернуть им новорожденную Василину — девочку, которая формально не их, но фактически это ребенок Юлии, что подтверждает и свидетельство о рождении. Мы стали разбираться в этой запутанной истории и вместе смогли добиться, чтобы ребенка вернули в семью.
Конвертик для младенца
Дорога от центра Читы до дома ребенка № 2 занимает около 40 минут. Наверное, самых волнительных минут для семьи Жарлыкиных. Юля родила дочь 16 августа 2022 года, но уже через несколько дней ребенка у нее забрали на обследование в больницу, и с тех пор маленькую Василину она не видела. По документам Юля была признана судом недееспособной после тяжелого ДТП, после которого пришлось восстанавливаться годами. Опеку над Юлей оформила ее мама — Наталья Витальевна.
В жизни Юлии появился мужчина. Через полгода отношений женщина забеременела. Решили рожать, да и врачи были не против. Правда, отец будущего ребенка вскоре самоустранился. Только после родов семья узнала, что девочку им не отдадут. То есть родить можно, а воспитывать нельзя. Наталье Витальевне взять внучку под опеку также не дали, мол, за первой-то опекаемой недоглядела, раз она понесла. Нужно было срочно делать судебную медицинскую экспертизу и идти в суд, чтобы доказать, что Юлия оправилась от страшной аварии, которая произошла в далеком 2013 году.
Всё это время ни мать, ни бабушку к ребенку не подпускали. Сначала малышка лежала в больнице, а затем ее перевели в Краевой специализированный дом ребенка № 2. Наконец 2 ноября суд признал Юлию Жарлыкину частично дееспособной. После этого органы опеки позволили Наталье Витальевне оформить опеку над внучкой (Юле надо подождать еще год, чтобы окончательно восстановить дееспособность), оставалось только дождаться всех необходимых документов. Дождались!
Мы у забора дома ребенка. Живописное место, лес и здание с цветастыми баннерами. Правда, веет от него тоской. Здесь живут малыши, которые по той или иной причине не могут быть рядом с родителями. Охранник, изучив документы, указывает путь.
В самом здании нас встречает медсестра. Персонал уже предупредили о готовящейся выписке. Юля и Наталья Витальевна никак не могут скрыть волнения. Их трясет. Говорят, что перед родами так не переживали. Юлия хотя бы видела малышку, кормила ее грудью несколько дней. Для бабушки встреча станет первой.
Отдаем конвертик для младенца, который не пригодился из-за несостоявшейся выписки из роддома. Еще шапочку, распашонку, ползунки, подгузники. «Мы же ее не видели, даже не знаем, что подойдет», — как бы оправдываются женщины. Но оправдания тут излишни, можно понять: им только сейчас, когда ребенку исполнится уже скоро 3 месяца, предстоит начинать этот путь с самого начала.
Появляется врач, отдает Наталье Витальевне выписку, медицинские документы, сертификат о прививках. Рассказывает всё, что нужно знать о здоровье девочки, вплоть до того, какой смесью и сколько раз в день ее сейчас кормят. К сожалению, из-за прерванного контакта с ребенком молоко у Юлии быстро пропало. Ну ничего, несите скорее. Несут!
Малютка Василина смотрит своими удивленными глазками на восторженную бабушку и абсолютно счастливую маму. Уже на улице Наталья Витальевна дает волю эмоциям и начинает плакать. Юлия не выпускает малышку из рук. Сейчас они вместе с родственниками, на чьей машине они приехали, поедут домой, где теперь с девочкой рядом будут родные люди. Не больничный персонал, не сотрудники дома ребенка, а мама и бабушка. «Теперь кроватка не будет стоять пустая!» — выдыхает Юлия.
Заняться здоровьем девочки
Юлия с мамой снимают небольшой, но уютный частный домик прямо в центре Читы. Печное отопление, привозная вода, но женщины не жалуются — тут тишина и полный покой. Да и органы опеки такой вариант жилплощади вполне удовлетворил. Теперь на одного жильца здесь стало больше.
Василина не устает изучать мир вокруг. Особенно ее веселят большой заяц на стене и звуки музыки из телевизора. Конечно, в первые часы на новом месте малышка плакала.
— В роддоме она была у меня такая тихая-тихая, а сейчас требует, командует, что-то не так если, ногами топает и руками машет. Командир еще тот, — отмечает Юлия.
Наталья Витальевна ей хорошенько помогает, как-никак вырастила троих, правда, давно это было. «Она такая маленькая, боюсь пока ее на руках держать, ну ничего, привыкаем», — с улыбкой рассказывает Наталья Витальевна.
Сейчас первоочередная задача — заняться здоровьем девочки, идти в поликлинику. Врачи сказали, что малышка уже перенесла острый ринит. Сопельки остаются и по сей день, периодически мешая сну. Но когда нос не заложен, спит малютка крепко, радуя маму и бабушку.
Вторая задача — закрыть историю с якобы изнасилованием. Так вышло, что по букве закона действия, которые совершил с Юлией ее ухажер, могут трактоваться именно так, потому что женщина была недееспособной.
— Теперь следователи меня постоянно допрашивают, спрашивают, как было. Я им объясняю, что познакомились с отцом ребенка по интернету, сначала просто общались, потом начали встречаться. Он старше меня на 12 лет, знал про инвалидность, но мы даже планировали свадьбу. Когда узнал про беременность, сначала заявил, что озолотит ребенка, но потом вдруг стал требовать тест ДНК, а потом и вовсе пропал. Мы уже написали отказное, что изнасилования не было, претензий к нему не имеем, но ему хотят всё равно приписать статью 131 УК РФ. Сейчас ищут, хотят опросить. И нас продолжают вызывать на эти допросы, но в этот раз мы сказали, что уже не поедем, устали рассказывать, — объясняет Юлия.
Третья цель — восстановить полную дееспособность. Наталья Витальевна теперь считается попечителем Юли, которая пока что не имеет права подписи, и опекуном Василины.
— Через год сказали снова пройти медкомиссию, а затем также в суд. Дееспособность вернут. Травма же была тяжелая, нельзя так сразу. При этом Юля уже никаких лекарств не пьет. Представляете, ее раньше трясло и спала она много. А теперь всё прошло. Эмоциональный всплеск на фоне рождения ребенка так сильно повлиял. Врачи говорили, что такое возможно, — удовлетворенно констатирует Наталья Жарлыкина.
Юля вторит ей, что раньше ей даже в голову лезли дурные мысли о будущем, но теперь она счастлива: «В моей жизни появился смысл».
В 2023 году семья планирует уехать из Читы к берегам Байкала. Женщины ждут возвращения из зоны проведения СВО брата Юлии, ему 36 лет. В следующем году у него кончится контракт. Удивительно, что около месяца до этого он не выходил на связь, а в тот день, когда мы поехали за Василиной в дом ребенка, позвонил и сказал, что у него всё хорошо, что очень переживает за племянницу и рад, что она наконец-то будет рядом с близкими.
— С Читой у нас теперь связано немало негативных воспоминаний, ничего у нас тут не получается. Юле пока предложили удаленную работу в агентстве недвижимости, будет из дома, потому что пока наш заработок — это две пенсии. Еще виновник ДТП, в котором дочь получила те страшные травмы и оказалась в коме, должен нам уже более 1 миллиона рублей, но надежды, что он отдаст деньги, уже нет. Делом давно занимаются приставы, но только разводят руками: официально дохода и имущества у того человека нет, хотя мы точно знаем, что это не так. В общем, смирились, да и некогда уже думать об этом. Теперь у нас много других дел и цель в жизни — чтобы Василина выросла здоровым и счастливым ребенком, это самое главное, — заключает Наталья Витальевна.