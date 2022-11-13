Администраторов госпабликов во «ВКонтакте» обязали проходить регистрацию через «Госуслуги»

С 1 декабря этого года госучреждения должны иметь официальные сообщества в социальных сетях. Поэтому администраторы госпабликов Новосибирской области должны будут пройти двухфакторную аутентификацию профиля и подтвердить подлинность сообщества через портал «Госуслуги».

«Гарантия безопасности»

Создатель паблика одного из муниципальных учреждений Новосибирской области Елена уволилась из организации некоторое время назад. Она рассказала НГС, что недавно к ней обратилось бывшее руководство с просьбой установить двухфакторную аутентификацию для профиля в социальной сети.

