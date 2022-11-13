Администраторов госпабликов во «ВКонтакте» обязали проходить регистрацию через «Госуслуги»
Также администраторы должны пройти двухфакторную аутентификацию, или их права на управление ограничат
С 1 декабря этого года госучреждения должны иметь официальные сообщества в социальных сетях. Поэтому администраторы госпабликов Новосибирской области должны будут пройти двухфакторную аутентификацию профиля и подтвердить подлинность сообщества через портал «Госуслуги».
«Гарантия безопасности»
Создатель паблика одного из муниципальных учреждений Новосибирской области Елена уволилась из организации некоторое время назад. Она рассказала НГС, что недавно к ней обратилось бывшее руководство с просьбой установить двухфакторную аутентификацию для профиля в социальной сети.
— Теперь каждая группа учреждения, которое подведомственно госорганам, должна подтвердить подлинность через «Госуслуги». Так как я создала паблик и у меня не было двухфакторной аутентификации, организация не могла подтвердить группу через портал «Госуслуги», — рассказала Елена.
Документ (имеется в распоряжении редакции) о том, что необходимо подключить двухфакторную аутентификацию администраторам сообществ госучреждений в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», получили главы районов и городских округов Новосибирской области от Центра управления регионом (ЦУР).
— Для обеспечения усиления защиты информации пользователей всем администраторам существующих и создаваемых групп необходимо до 7 ноября подключить двухфакторную аутентификацию, — говорится в документе.
При этом, если администратор не подключит данный метод идентификации, ему ограничат права администрирования группы.
В июне этого года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о том, что представители госучреждений могут подтвердить подлинность своих сообществ через «Госуслуги». Данная функция должна помочь отличить официальные страницы организаций от неофициальных пабликов.
— Эта мера поможет снизить риск появления фейковых страниц, получения информации из непроверенных источников, а также станет дополнительной гарантией безопасности для пользователей, — говорится на сайте Минцифры.
Двухфакторная идентификация и регистрация на «Госуслугах»
Как сообщили НГС в Центре управления регионом (ЦУР), госучреждения должны будут иметь официальные страницы в социальных в соответствии с изменениями в законе «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Учреждения должны размещать информацию о своей деятельности и взаимодействовать с пользователями.
— Для обеспечения усиления защиты информации пользователей и верификации официальных страниц в социальных сетях администраторы сообществ должны подключить двухфакторную аутентификацию, — ответили в ЦУР.
В ЦУР отметили, что двухфакторная аутентификация — это метод идентификации пользователя в каком-либо сервисе (как правило, в интернете) при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную, а значит, более эффективную защиту аккаунта от несанкционированного проникновения.
На запрос НГС в Минцифры Новосибирской области ответили, что администратором необходимо зарегистрировать паблик госучреждений через сервис «Госуслуги». После регистрации в группе появится отметка, что она относится к государственным.
— Подтверждение подлинности официальных страниц через «Госуслуги» — гарантия безопасности пользователей от недостоверной информации из непроверенных источников. Госметки снижают риск появления фейковых страниц и помогают гражданам отличать подтвержденные страницы госучреждений от неофициальных групп, — сообщили в Минцифры области.
А двухфакторная идентификация необходима не только для пользователей — администраторов пабликов госучреждений, но и для всех пользователей. Это функция поможет обеспечить эффективную защиту данных.
— На практике это обычно выглядит так: первый рубеж — это логин и пароль, второй — специальный код, приходящий по SMS или электронной почте. Даже если злоумышленники завладеют логином и паролем от чужой страницы и попытаются войти в профиль, доступа к почте и SMS, куда пришел код доступа, у них не будет, — ответили НГС в ведомстве.
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