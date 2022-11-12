Когда закончится метель в Новосибирске? Изучаем прогнозы погодных сервисов
Снегопады будут идти всю следующую неделю
Метель в Новосибирске создала много проблем для горожан. Снег идет достаточно сильно и почти не прекращался сегодня, 12 ноября. Когда метель ослабнет — изучаем прогнозы погодных сервисов.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что снег начнет идти слабее уже сегодня ночью. При этом снегопады обещают всю следующую неделю. А 15 ноября возможен даже дождь. При этом завтра, 13 ноября, днем уже будет +2 градуса.
Gismeteo обещает сильный снегопад надолго. Только к завтрашнему утру метель должна стихнуть и превратиться в дождь. Днем будет около +1 градуса. Снегопады, по данным сервиса, должны ненадолго прекратиться в понедельник, 14 ноября.
Что происходит в Новосибирске из-за метели, вы можете посмотреть здесь.