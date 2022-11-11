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Сибиряк спас мужчину, который прятал водку в рукаве — сколько ему это стоило

Мужчину с водкой задержали охранники, но в полицию его сдавать не стали

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Случайный покупатель пожалел вора и оплатил украденную водку

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В начале ноября в Заельцовском районе Новосибирска экипаж агентства безопасности «Гвардия» задержал мужчину, который пытался спрятать водку в рукаве. Задержанного пожалел один из покупателей и оплатил товар.

Как рассказали в пресс-службе агентства, неряшливо одетый мужчина пытался спрятать в рукав своей куртки бутылку водки. При этом рядом с ним находился покупатель, который не сообщил о воровстве.

За инцидентом следила охрана магазина по камерам, сотрудники нажали тревожную кнопку. Через две минуты на место приехал экипаж «Гвардии», сотрудники планировали задержать нарушителя и передать его сотрудникам полиции, но не получилось. Ему помог покупатель, который был рядом с задержанным, когда его заметили по камерам.

— Свидетель обратился с просьбой в администрацию отпустить задержанного, и даже внёс в кассу 297 рублей — стоимость украденной бутылки, — сообщили в пресс-службе.

Из-за того, что покупатель оплатил бутылку водки, сотрудники «Гвардии» отпустили неряшливого мужчину.

9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности выезжал на вызов из-за разбушевавшегося пациента, он вооружился ножом и устроил пьяный дебош в больнице.

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