Сибиряк спас мужчину, который прятал водку в рукаве — сколько ему это стоило
Мужчину с водкой задержали охранники, но в полицию его сдавать не стали
В начале ноября в Заельцовском районе Новосибирска экипаж агентства безопасности «Гвардия» задержал мужчину, который пытался спрятать водку в рукаве. Задержанного пожалел один из покупателей и оплатил товар.
Как рассказали в пресс-службе агентства, неряшливо одетый мужчина пытался спрятать в рукав своей куртки бутылку водки. При этом рядом с ним находился покупатель, который не сообщил о воровстве.
За инцидентом следила охрана магазина по камерам, сотрудники нажали тревожную кнопку. Через две минуты на место приехал экипаж «Гвардии», сотрудники планировали задержать нарушителя и передать его сотрудникам полиции, но не получилось. Ему помог покупатель, который был рядом с задержанным, когда его заметили по камерам.
— Свидетель обратился с просьбой в администрацию отпустить задержанного, и даже внёс в кассу 297 рублей — стоимость украденной бутылки, — сообщили в пресс-службе.
Из-за того, что покупатель оплатил бутылку водки, сотрудники «Гвардии» отпустили неряшливого мужчину.
9 ноября в Новосибирске экипаж агентства безопасности выезжал на вызов из-за разбушевавшегося пациента, он вооружился ножом и устроил пьяный дебош в больнице.