20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 61.24
eur 61.00
Тема дняАртемий Лебедев по ошибке похоронил Городецкого
Все новости
Все новости

Не задумывался об алиментах: житель Новосибирской области оплатил долг в полмиллиона за полчаса

Судебные приставы арестовали имущество 38-летнего мужчины

1 076
ds

Мужчина не задумывался о том, что необходимо платить алименты

Поделиться

38-летний житель города Искитима Новосибирской области оплатил почти полмиллиона рублей алиментов сыну за полчаса. Судебные приставы нашли, где он живет, и арестовали имущество мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, мужчина не проживал по адресу, который указала его бывшая жена. Приставы выяснили, где проживает мужчина: показывали его фото из паспорта, обратились к участковому и старшему по дому, опросили жителей дома.

— Позвонив в дверь, гражданин удивился нежданным гостям. Чтобы побудить его начать выплачивать алименты своему 9-летнему сыну, пристав-исполнитель наложил арест на его имущество — бытовую технику, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Через полчаса после ареста имущества мужчина оплатил задолженность. Также в пресс-службе сообщили, что искитимец участвовал в воспитании сына, но не задумывался, что необходимо выплачивать алименты.

Недавно мы писали о том, как новосибирец выплатил 1,9 миллиона рублей алиментов трем дочерям за несколько минут до суда.

ИскитимАлиментыАрест имуществаCудебные приставы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2