Не задумывался об алиментах: житель Новосибирской области оплатил долг в полмиллиона за полчаса
Судебные приставы арестовали имущество
38-летний житель города Искитима Новосибирской области оплатил почти полмиллиона рублей алиментов сыну за полчаса. Судебные приставы нашли, где он живет, и арестовали имущество мужчины.
Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, мужчина не проживал по адресу, который указала его бывшая жена. Приставы выяснили, где проживает мужчина: показывали его фото из паспорта, обратились к участковому и старшему по дому, опросили жителей дома.
— Позвонив в дверь, гражданин удивился нежданным гостям. Чтобы побудить его начать выплачивать алименты своему
Через полчаса после ареста имущества мужчина оплатил задолженность. Также в пресс-службе сообщили, что искитимец участвовал в воспитании сына, но не задумывался, что необходимо выплачивать алименты.
Недавно мы писали о том, как новосибирец выплатил 1,9 миллиона рублей алиментов трем дочерям за несколько минут до суда.