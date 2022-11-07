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За несколько минут до суда новосибирец оплатил почти 2 миллиона по алиментам трем дочерям

Мужчина уже получал дважды наказание за неуплату — 80 часов обязательных работ

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Сторонам удалось договориться перед судом

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Новосибирец выплатил 1,9 миллиона рублей алиментов на трех дочерей, чтобы избежать уголовного наказания.

— 42-летний мужчина ранее уже дважды привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Правонарушитель отбыл в общей сложности 80 часов обязательных работ. Но после трудотерапии мужчина не начал содержать своих дочерей, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Максимальное наказание по этой статье — до одного года лишения свободы.

— За несколько минут до рассмотрения дела в здании суда стороны примирились. Должник оплатил 1,9 млн рублей на содержание детей, — объяснили в ведомстве.

В середине октября должнику пришлось вернуть 2,4 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры в Бердске. Большую часть из этой суммы он задолжал теще, а еще 700 тысяч рублей алиментов сыну.

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