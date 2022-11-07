За несколько минут до суда новосибирец оплатил почти 2 миллиона по алиментам трем дочерям
Мужчина уже получал дважды наказание за неуплату — 80 часов обязательных работ
Новосибирец выплатил 1,9 миллиона рублей алиментов на трех дочерей, чтобы избежать уголовного наказания.
— 42-летний мужчина ранее уже дважды привлекался к административной ответственности по
В итоге против него возбудили уголовное дело по
— За несколько минут до рассмотрения дела в здании суда стороны примирились. Должник оплатил 1,9 млн рублей на содержание детей, — объяснили в ведомстве.
В середине октября должнику пришлось вернуть 2,4 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры в Бердске. Большую часть из этой суммы он задолжал теще, а еще 700 тысяч рублей алиментов сыну.