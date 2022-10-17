Новосибирец вернул долг теще в 1,7 миллиона под страхом потерять квартиру

Должнику пришлось вернуть 2,4 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры в Бердске. Большую часть из этой суммы он задолжал теще, а еще 700 тысяч рублей алиментов сыну.



— Должник увидел в личном кабинете госуслуг судебное постановление о том, что его квартиру в Бердске арестуют, оценят не менее чем на 4 миллиона 706 тысяч рублей для продажи в счет погашения задолженностей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Все банковские счета у него арестованы. Периодически с них идут списания по 3–5 тысяч рублей в счет погашения алиментов.