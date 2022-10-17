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Новосибирец вернул долг теще в 1,7 миллиона под страхом потерять квартиру

Также мужчине пришлось погасить задолженность по алиментам

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Сумму на оплату долга мужчина нашел за несколько дней

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Должнику пришлось вернуть 2,4 миллиона рублей, чтобы не лишиться квартиры в Бердске. Большую часть из этой суммы он задолжал теще, а еще 700 тысяч рублей алиментов сыну.

— Должник увидел в личном кабинете госуслуг судебное постановление о том, что его квартиру в Бердске арестуют, оценят не менее чем на 4 миллиона 706 тысяч рублей для продажи в счет погашения задолженностей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Все банковские счета у него арестованы. Периодически с них идут списания по 3–5 тысяч рублей в счет погашения алиментов.

За несколько дней мужчина нашел 1,7 миллиона и вернул их теще. Еще 700 тысяч рублей через некоторое время он выплатил и по долгу по алиментам на сына.

Ранее сотрудники ГИБДД по Шипуновскому району Алтайского края задержали 53-летнего новосибирского бизнесмена Юрия Дегтева, задолжавшего около 1,5 миллиона рублей по алиментам своему ребенку за несколько лет.

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