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«Вот и езди теперь»: из-за дефекта на теплотрассе сузили проезжую часть на одном из перекрестков Красного проспекта

Дефект обнаружили утром 10 ноября

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Дефект обнаружили сегодня утром

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В Новосибирске 10 ноября сузили проезжую часть на пересечении Красного проспекта и Коммунистической. Как рассказали в СГК, это сделано для проведения ремонта.

— Сегодня наши бригады выявили дефект на магистральной теплотрассе по ул. Коммунистическая в районе дома № 44, — рассказали в пресс-службе СГК.

Тепло и горячую воду отключать не будут, уточнили в генерирующей компании. Закончить ремонт СГК планирует завтра, 11 ноября.

На сложность проехать по проспекту уже пожаловались жители Новосибирска.

— Там дорогу раскопали жестко. Перекрыли левый и средний ряды в сторону речного. А правый ряд — выделенка для общественного транспорта. Вот и езди теперь, — читатель НГС.

Вчера работники СГК закончили аэросъемку теплосетей с вертолета.

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