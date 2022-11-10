«Вот и езди теперь»: из-за дефекта на теплотрассе сузили проезжую часть на одном из перекрестков Красного проспекта
Дефект обнаружили утром 10 ноября
В Новосибирске 10 ноября сузили проезжую часть на пересечении Красного проспекта и Коммунистической. Как рассказали в СГК, это сделано для проведения ремонта.
— Сегодня наши бригады выявили дефект на магистральной теплотрассе по ул. Коммунистическая в районе дома
Тепло и горячую воду отключать не будут, уточнили в генерирующей компании. Закончить ремонт СГК планирует завтра, 11 ноября.
На сложность проехать по проспекту уже пожаловались жители Новосибирска.
— Там дорогу раскопали жестко. Перекрыли левый и средний ряды в сторону речного. А правый ряд — выделенка для общественного транспорта. Вот и езди теперь, — читатель НГС.
Вчера работники СГК закончили аэросъемку теплосетей с вертолета.