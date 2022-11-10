«Вот и езди теперь»: из-за дефекта на теплотрассе сузили проезжую часть на одном из перекрестков Красного проспекта

В Новосибирске 10 ноября сузили проезжую часть на пересечении Красного проспекта и Коммунистической. Как рассказали в СГК, это сделано для проведения ремонта.

— Сегодня наши бригады выявили дефект на магистральной теплотрассе по ул. Коммунистическая в районе дома № 44 , — рассказали в пресс-службе СГК.