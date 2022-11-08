Столетняя участница Великой Отечественной войны скончалась в Бердске
Мария Левина прожила многие годы в частном доме, она также была известна тем, что обращалась к президенту за помощью с жильем
Жительница Бердска, ветеран Великой Отечественной войны Мария Левина скончалась 29 октября. В сентябре ей исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в администрации Бердска.
По информации бердского издания «Свидетель», Мария Левина начала служить в 1944 году и была шофером в зенитной бригаде. Позже ее перевели в прожекторный батальон. Победу Мария Левина встречала в Финляндии. В Бердск Мария Левина уже вместе с мужем и тремя детьми перебралась в 1967 году. Последние свои годы женщина жила с сыном Максимом.
Мария Левина в 2019 году попросила у Путина помощи с получением нового жилья, но умерла в своем старом частном доме.
— Я воевала на фронте, защищала Родину. Старалась победить. <...> И что я живу? Живу в завалюшке! Течет кругом, гниль, сгнил дом, невозможно. Под полом вода. На меня ноль внимания обращают бердские законы. Я прошу вас, посодействуйте, — рассказывала Мария Левина в видеоролике.
Квартиру после обращения ей выдал благотворительный фонд. Но, как пишет «Курьер.Среда», от квартиры ветеран отказалась. Ее пообещали поставить на учет и выдать
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