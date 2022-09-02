Умерла участница Великой Отечественной войны — она служила в противовоздушной обороне
Ветеран скончалась в возрасте
В Искитиме на прошлой неделе простились с участницей Великой Отечественной войны Лидией Годуновой.
На сайте администрации Искитимского района сообщается, что на похороны
Лидия Годунова, как сообщили в искитимской администрации, родилась в городе Днепропетровске на Украине в 1925 году. В 12 лет Лидия с семьей переехала в Уфу.
— Перед 9-м классом, в 1942 году, летом вместе с уже эвакуированными в Уфу детьми Лидия в колхозе убирала урожай до поздней осени. Простыла и заболела плевритом. В школу долго не ходила — лишили хлебной карточки. Лидии шел уже
В 1943 году, когда Лидии было 18 лет, пришла повестка в военкомат.
— Она была невысокой — 1 метр 52 сантиметра, размер ноги 34. В военкомате сказали: «Ну что? Послужишь, чижик?» Забрали на фронт, сразу же привезли в Сталинград, затем — в Бекетовку под Сталинградом. Был май 1943 года. Служила в противовоздушной обороне в полностью женской части. Девичья часть обслуживала аэростаты. Накачивать их надо было водородом, очень взрывоопасно, особенно если учесть, что водород добывали тут же, в полевых условиях, — сообщили в администрации.
После Сталинграда Лидию направили в Архангельск — охранять морские порты, куда приходили корабли с грузами от союзников. Девушка участвовала в обороне порта Долгая Щель в устье реки Маймакса.
— После освобождения Мурманска переправили на Второй Прибалтийский фронт, в Ригу, где образовался так называемый Курляндский котел. С моря фашистам кораблями отрезали путь, и с суши советские войска стояли. Стояли на обороне переправы для подвоза оружия, и задача была — не дать фашистам ее разбомбить. 9 мая 1945 года стояла в карауле, охраняла склад при штабе. С 8 на 9 мая услышала из громкоговорителя голос Левитана: «Подписан акт о капитуляции». В честь праздника дали по 100 граммов спирта. Сразу домой не отпустили. С аэростатом простояли еще весь июнь, — передали в администрации.
После войны Лидия вернулась в Уфу в
— Переехав в Искитим, Лидия устроилась на машиностроительный завод конструктором в АКБМ. Здесь тоже имела дело с автоматикой, как на радиостанции, была конструктором первой категории. С возрастом перешла в отдел информации и проработала до пенсии инженером, — отмечается на сайте.
Лидия Годунова была награждена орденом Отечественной войны
— Несмотря на то что Лидия Леонидовна была маленькой и хрупкой женщиной, у нее были большая душа и горячее сердце. Все мужчины были призваны на передовую, а такие вот молоденькие девчонки занимались аэростатами. У нее был сложный военный путь, полный лишений и холода. Но она никогда не унывала. Пусть земля ей будет пухом! — произнес прощальную речь председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов.
В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.