Умерла участница Великой Отечественной войны — она служила в противовоздушной обороне

В Искитиме на прошлой неделе простились с участницей Великой Отечественной войны Лидией Годуновой.

На сайте администрации Искитимского района сообщается, что на похороны 98-летней женщины пришли ее родственники и близкие, а также чиновники, общественники и комиссар искитимского военкомата.

Лидия Годунова, как сообщили в искитимской администрации, родилась в городе Днепропетровске на Украине в 1925 году. В 12 лет Лидия с семьей переехала в Уфу.