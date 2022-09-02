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Умерла участница Великой Отечественной войны — она служила в противовоздушной обороне

Ветеран скончалась в возрасте 98 лет

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Лидию Годунову похоронили на кладбище Искитима

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В Искитиме на прошлой неделе простились с участницей Великой Отечественной войны Лидией Годуновой.

На сайте администрации Искитимского района сообщается, что на похороны 98-летней женщины пришли ее родственники и близкие, а также чиновники, общественники и комиссар искитимского военкомата.

Лидия Годунова, как сообщили в искитимской администрации, родилась в городе Днепропетровске на Украине в 1925 году. В 12 лет Лидия с семьей переехала в Уфу.

Лидию Годунову проводили со всеми почестями

Лидию Годунову проводили со всеми почестями

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— Перед 9-м классом, в 1942 году, летом вместе с уже эвакуированными в Уфу детьми Лидия в колхозе убирала урожай до поздней осени. Простыла и заболела плевритом. В школу долго не ходила — лишили хлебной карточки. Лидии шел уже 17-й год, устроилась в артель «Швейгалантерея», где подрабатывала мама, — рассказали в администрации Искитима.

В 1943 году, когда Лидии было 18 лет, пришла повестка в военкомат.

— Она была невысокой — 1 метр 52 сантиметра, размер ноги 34. В военкомате сказали: «Ну что? Послужишь, чижик?» Забрали на фронт, сразу же привезли в Сталинград, затем — в Бекетовку под Сталинградом. Был май 1943 года. Служила в противовоздушной обороне в полностью женской части. Девичья часть обслуживала аэростаты. Накачивать их надо было водородом, очень взрывоопасно, особенно если учесть, что водород добывали тут же, в полевых условиях, — сообщили в администрации.

После Сталинграда Лидию направили в Архангельск — охранять морские порты, куда приходили корабли с грузами от союзников. Девушка участвовала в обороне порта Долгая Щель в устье реки Маймакса.

Лидия Годунова умерла на 98-м году жизни

Лидия Годунова умерла на 98-м году жизни

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— После освобождения Мурманска переправили на Второй Прибалтийский фронт, в Ригу, где образовался так называемый Курляндский котел. С моря фашистам кораблями отрезали путь, и с суши советские войска стояли. Стояли на обороне переправы для подвоза оружия, и задача была — не дать фашистам ее разбомбить. 9 мая 1945 года стояла в карауле, охраняла склад при штабе. С 8 на 9 мая услышала из громкоговорителя голос Левитана: «Подписан акт о капитуляции». В честь праздника дали по 100 граммов спирта. Сразу домой не отпустили. С аэростатом простояли еще весь июнь, — передали в администрации.

После войны Лидия вернулась в Уфу в 10-й класс. Поступила в Московский энергетический институт, но проучилась лишь год. Лидия решила перейти на заочное обучение и начать работать на новосибирской радиостанции «РВ-76» сменным инженером. В Новосибирске же получила диплом о высшем образовании.

— Переехав в Искитим, Лидия устроилась на машиностроительный завод конструктором в АКБМ. Здесь тоже имела дело с автоматикой, как на радиостанции, была конструктором первой категории. С возрастом перешла в отдел информации и проработала до пенсии инженером, — отмечается на сайте.

Лидия Годунова была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Заполярья», медалью «За победу над Германией».

— Несмотря на то что Лидия Леонидовна была маленькой и хрупкой женщиной, у нее были большая душа и горячее сердце. Все мужчины были призваны на передовую, а такие вот молоденькие девчонки занимались аэростатами. У нее был сложный военный путь, полный лишений и холода. Но она никогда не унывала. Пусть земля ей будет пухом! — произнес прощальную речь председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов.

В Советском районе Новосибирска 13 марта умер участник Великой Отечественной войны подполковник Михаил Алексеевич Бабкин. Ему было 95 лет.

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