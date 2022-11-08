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Спецоперация на Украине

«Скромный был, заботливый»: в НСО похоронили погибшего в спецоперации 26-летнего танкиста

С командиром танковой роты Дмитрием Крюковым простились в Сузунском районе

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Дмитрию было 26 лет

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В Новосибирской области похоронили командира роты, гвардии капитана из Волгоградской области Дмитрия Крюкова. Военнослужащий погиб еще месяц назад в зоне специальной военной операции.

Информацию о гибели Дмитрия официально подтвердили в администрации Сузунского района Новосибирской области, передает V1.RU.


— Профессию военнослужащего выбирают сильные духом люди. По велению сердца Дмитрий Михайлович сделал выбор — жить судьбой страны и в сложный период встать на защиту Отчизны, — сообщается на сайте администрации. — Он был командиром танковой роты танкового батальона мотострелкового полка. Героически погиб в ходе выполнения специальных боевых задач, оставшись верным воинской присяге и Отечеству.

В Камышине у военного остались друзья и товарищи, которые рассказали о военном. По их словам, он окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, затем был распределен в танковый батальон и продолжил службу в Камышине Волгоградской области уже в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

— Дима был очень скромный, заботливый, за своих ребят был горой всегда, — рассказали друзья военнослужащего. — Похоронили его в селе Бобровка Сузунского района. Там у него родители, брат, дочка и бывшая супруга. Дима с первых дней принимал участие в специальной операции.

Ранее сообщалось, что Герою России Балдану Цыдыпову из Забайкальского края установят второй по счету бюст — в Новосибирском высшем военном командном училище, где он проходил обучение.

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