«Скромный был, заботливый»: в НСО похоронили погибшего в спецоперации 26-летнего танкиста

В Камышине у военного остались друзья и товарищи, которые рассказали о военном. По их словам, он окончил Омский автобронетанковый инженерный институт, затем был распределен в танковый батальон и продолжил службу в Камышине Волгоградской области уже в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.



— Дима был очень скромный, заботливый, за своих ребят был горой всегда, — рассказали друзья военнослужащего. — Похоронили его в селе Бобровка Сузунского района. Там у него родители, брат, дочка и бывшая супруга. Дима с первых дней принимал участие в специальной операции.