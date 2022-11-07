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Тема дняНочью до -8 градусов и ветер
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Ночью до -8 градусов и порывы ветра до 16 м/с: в Новосибирск пришла непогода

При этом снежный покров еще не установится

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Снег будет идти всю неделю, но не интенсивно

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В Новосибирск пришли небольшие снегопады и ветер. Синоптики предупредили горожан о низких ночных температурах.

— Будет небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер западного и северо-западного направлений. Область пониженного давления над нами с фронтальными разделами, поэтому небольшие осадки будут сохраняться в течение недели, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

При этом снежный покров в ближайшие дни не установится.

— По городу еще рано говорить о нем, потому что ждем еще положительные показатели в дневные часы и будет мокрый снег, — отметила специалист.

8 ноября, во вторник, местами будет небольшой снег, днем с мокрым снегом и с гололедными явлениями. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 3–8 м/с, в ночные часы с порывами до 13 м/с. Ночью будет -2... -7 градусов, днем -3... +2 градуса.

В среду, 9 ноября, ожидается местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью будет -3... -8 градусов, днем -3... +2 градуса.

В четверг, 10 ноября, сохраняется небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер также юго-западный 4–9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем до 16 м/с. Ночью ожидается -2... -7 градусов, днем -2... +3 градуса.

Ранее новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду ноября.

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