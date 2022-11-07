Ночью до -8 градусов и порывы ветра до 16 м/с: в Новосибирск пришла непогода

В Новосибирск пришли небольшие снегопады и ветер. Синоптики предупредили горожан о низких ночных температурах.

— Будет небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер западного и северо-западного направлений. Область пониженного давления над нами с фронтальными разделами, поэтому небольшие осадки будут сохраняться в течение недели, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.