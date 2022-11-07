Ночью до -8 градусов и порывы ветра до 16 м/с: в Новосибирск пришла непогода
При этом снежный покров еще не установится
В Новосибирск пришли небольшие снегопады и ветер. Синоптики предупредили горожан о низких ночных температурах.
— Будет небольшой снег, днем мокрый снег. Ветер западного и северо-западного направлений. Область пониженного давления над нами с фронтальными разделами, поэтому небольшие осадки будут сохраняться в течение недели, — сообщила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
При этом снежный покров в ближайшие дни не установится.
— По городу еще рано говорить о нем, потому что ждем еще положительные показатели в дневные часы и будет мокрый снег, — отметила специалист.
8 ноября, во вторник, местами будет небольшой снег, днем с мокрым снегом и с гололедными явлениями. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный
В среду, 9 ноября, ожидается местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер юго-западный
В четверг, 10 ноября, сохраняется небольшой снег, днем с мокрым снегом. Ветер также юго-западный
Ранее новосибирские синоптики составили прогноз на первую декаду ноября.