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Умер депутат Мкртыч Овсепян из «Единой России» — его и сына обвиняли в нападении на новосибирца

Мужчине было 66 лет

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Мкртыч Овсепян родился в Армении

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Сегодня, 5 ноября, умер Мкртыч Овсепян — депутат Совета депутатов города Бердска от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили на сайте администрации города.

Депутату было 66 лет, он родился в Ереване, служил в рядах Советской армии и окончил авиационное училище в Рубцовске. В Новосибирской области Мкртыч Овсепян проживал с 1981 года и занимался предпринимательской деятельностью. А также состоял во фракции «Единая Россия».

— Знакомые и коллеги Мкртыча Овсеповича характеризуют его как добросовестного, трудолюбивого человека высокого профессионализма, ведущего активную общественную деятельность и внесшего большой вклад в социально-экономическое развитие Бердска, — говорится на сайте администрации Бердска.

Причину смерти депутата не уточнили, как сообщили в администрации, на момент публикации нет никого, кто мог бы ответить на данный вопрос.

Напомним, что в 2020 году во время соседского конфликта новосибирца Максима Борщева порезали ножом. В ссоре участвовали предприниматель и бердский депутат от «Единой России» Мкртыч Овсепян с сыном. Уголовное дело возбудили в отношении Овсепяна-младшего, а также хотели завести на Максима Борщева, но после на пострадавшего закрыли дело. Овсепяна-младшего обвинили по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), суд приговорил мужчину к 1,5 года.

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Единая РоссияУмер депутат
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