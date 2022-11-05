Умер депутат Мкртыч Овсепян из «Единой России» — его и сына обвиняли в нападении на новосибирца
Мужчине было 66 лет
Сегодня, 5 ноября, умер Мкртыч Овсепян — депутат Совета депутатов города Бердска от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили на сайте администрации города.
Депутату было 66 лет, он родился в Ереване, служил в рядах Советской армии и окончил авиационное училище в Рубцовске. В Новосибирской области Мкртыч Овсепян проживал с 1981 года и занимался предпринимательской деятельностью. А также состоял во фракции «Единая Россия».
— Знакомые и коллеги Мкртыча Овсеповича характеризуют его как добросовестного, трудолюбивого человека высокого профессионализма, ведущего активную общественную деятельность и внесшего большой вклад в социально-экономическое развитие Бердска, — говорится на сайте администрации Бердска.
Причину смерти депутата не уточнили, как сообщили в администрации, на момент публикации нет никого, кто мог бы ответить на данный вопрос.
Напомним, что в 2020 году во время соседского конфликта новосибирца Максима Борщева порезали ножом. В ссоре участвовали предприниматель и бердский депутат от «Единой России» Мкртыч Овсепян с сыном. Уголовное дело возбудили в отношении Овсепяна-младшего, а также хотели завести на Максима Борщева, но после на пострадавшего закрыли дело. Овсепяна-младшего обвинили по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), суд приговорил мужчину к 1,5 года.