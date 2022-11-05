Умер депутат Мкртыч Овсепян из «Единой России» — его и сына обвиняли в нападении на новосибирца

Сегодня, 5 ноября, умер Мкртыч Овсепян — депутат Совета депутатов города Бердска от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили на сайте администрации города.



Депутату было 66 лет, он родился в Ереване, служил в рядах Советской армии и окончил авиационное училище в Рубцовске. В Новосибирской области Мкртыч Овсепян проживал с 1981 года и занимался предпринимательской деятельностью. А также состоял во фракции «Единая Россия».