Новосибирцев ждет аномальное тепло после похолодания — синоптики составили прогноз на ноябрь
Вместе с теплом придут и осадки
Погода в России в ноябре будет выше или около климатической нормы, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» в среду, 2 ноября.
— Прогноз на ноябрь. Вы видите, что по всей территории страны погода выше нормы и около нормы. Особенно заметные отклонения прогнозируются на севере Урала, севере Западной Сибири и Северной Сибири. На европейской территории — около нормы, но все-таки на положительном фоне, — пояснил Вильфанд.
По словам специалиста, в ближайшие 2–3 дня в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае температура воздуха днем будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Он отметил, что к выходным тепло сохранится, но могут выпасть осадки.
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