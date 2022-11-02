Новосибирцев ждет аномальное тепло после похолодания — синоптики составили прогноз на ноябрь

Погода в России в ноябре будет выше или около климатической нормы, особенно заметные отклонения ожидаются на Урале и в Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» в среду, 2 ноября.



— Прогноз на ноябрь. Вы видите, что по всей территории страны погода выше нормы и около нормы. Особенно заметные отклонения прогнозируются на севере Урала, севере Западной Сибири и Северной Сибири. На европейской территории — около нормы, но все-таки на положительном фоне, — пояснил Вильфанд.

