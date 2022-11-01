Завершилась ли частичная мобилизация в России? И будут ли приходить повестки? Разбираемся вместе
Мы собрали все официальные заявления чиновников об окончании призыва
1 ноября в России закончилась частичная мобилизация. Об этом официально заявили президент Владимир Путин и Минобороны страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установленное задание — призыв 300 тысяч мобилизованных — выполнено.
— Никаких дополнительных заданий не планируется, — добавил Шойгу.
Будут ли повестки и дальше приходить тем, кто находится в запасе? И могут ли срочников отправить в зону спецоперации? Мы собрали все заявления властей на эту тему — подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Сейчас вопросы вызывает только отсутствие указа о завершении мобилизации. Но президент его подписывать не планирует.
— Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена. Точка поставлена, — заявил Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил — указа президента не будет, ведь он якобы и не нужен.
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— Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. И, соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — пояснил Песков.
А что по этому поводу думают юристы? Мы попросили экспертов прокомментировать, нужен ли указ об окончании мобилизации.