20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняЗавершилась ли частичная мобилизация в России?
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Завершилась ли частичная мобилизация в России? И будут ли приходить повестки? Разбираемся вместе

Мы собрали все официальные заявления чиновников об окончании призыва

732

1 ноября в России закончилась частичная мобилизация. Об этом официально заявили президент Владимир Путин и Минобороны страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установленное задание — призыв 300 тысяч мобилизованных — выполнено.

— Никаких дополнительных заданий не планируется, — добавил Шойгу.

Будут ли повестки и дальше приходить тем, кто находится в запасе? И могут ли срочников отправить в зону спецоперации? Мы собрали все заявления властей на эту тему — подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Сейчас вопросы вызывает только отсутствие указа о завершении мобилизации. Но президент его подписывать не планирует.

— Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена. Точка поставлена, — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил — указа президента не будет, ведь он якобы и не нужен.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. И, соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена, — пояснил Песков.

А что по этому поводу думают юристы? Мы попросили экспертов прокомментировать, нужен ли указ об окончании мобилизации.

По теме

Владимир ПутинСергей ШойгуАрмияПризывМобилизация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2