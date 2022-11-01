Завершилась ли частичная мобилизация в России? И будут ли приходить повестки? Разбираемся вместе

1 ноября в России закончилась частичная мобилизация. Об этом официально заявили президент Владимир Путин и Минобороны страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установленное задание — призыв 300 тысяч мобилизованных — выполнено.

— Никаких дополнительных заданий не планируется, — добавил Шойгу.

Будут ли повестки и дальше приходить тем, кто находится в запасе? И могут ли срочников отправить в зону спецоперации? Мы собрали все заявления властей на эту тему — подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.