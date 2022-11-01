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В Новосибирске откроют лабораторию для работы с африканской чумой свиней и другими опасными болезнями

Там также будут исследовать почву, сырье и сточные воды

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Здание расположено по адресу улица Репина, 2а

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В Дзержинском районе Новосибирска откроют лабораторию для работы с возбудителями африканской чумы свиней и другими опасными болезнями.

О том, что завершена реконструкция здания Новосибирской межобластной методической ветеринарной лаборатории (МВЛ) для размещения лабораторного корпуса, говорится на сайте региональной инспекции государственного строительного надзора.

— В лабораторном корпусе планируют осуществлять проведение санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды; санитарно-бактериологического контроля сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов. В том числе почвы, сточные воды, смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды, лечебно-профилактические препараты, корма и кормовые добавки и так далее, — сообщается на сайте инспекции.

Так выглядело здание, расположенное на этом месте раньше. Фото 2020 года

Так выглядело здание, расположенное на этом месте раньше. Фото 2020 года

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Кроме того, в лаборатории будут определять общую токсичность в кормах, проводить диагностику болезней животных для животноводческих хозяйств, перерабатывающих предприятий и частных лиц.

Сайт МВЛ не работает, по указанным телефонам журналист НГС дозвониться не смог. Уточняющий запрос был отправлен в региональное правительство и Минсельхоз.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирский «Вектор» решил спроектировать за 105 миллионов питомник для лабораторных зверей.

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