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Скульптуру в форме человеческого лица хотят установить на Красном проспекте — смотрим дизайн-проект

Архитектурную форму планирует разместить ювелирная компания

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Проект вынесли на обсуждение

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В центре Новосибирска планируют установить скульптуру в виде человеческой головы. Разместить объект хочет ювелирная компания, офис которой находится в здании рядом.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска вынес на обсуждение новый арт-проект на улице Потанинская, 8, уведомление об этом появилось на сайте мэрии города. По дизайн-проекту, скульптура будет выполнена в форме человеческой головы из бронзы, которая установлена на гранитном камне. Вокруг планируют благоустроить территорию: вымостить дорожку и посеять газон.

Скульптуру хотят разместить у здания на Красном проспекте

Скульптуру хотят разместить у здания на Красном проспекте

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Вокруг скульптуры облагородят территорию

Вокруг скульптуры облагородят территорию

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Архитектурную форму планирует установить компания ООО «Русский ювелир». В организации давать комментарии журналисту НГС по установке скульптуры отказались.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Русский ювелир» образовано в 2004 году. Учредитель — Игорь Кевченков, он также является учредителем других организаций, которые производят или продают ювелирные изделия. На конец 2021 года выручка компании «Русский ювелир» составила 123,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 27,1 миллиона рублей.

Как указано в документе мэрии, предложения и рекомендации можно вносить со 2 до 15 ноября. Результаты обсуждения будут известны до 23 ноября.

В начале осени во дворе жилого комплекса «Галактика» в Новосибирске установили скульптуру магистра Йоды из «Звездных войн».

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