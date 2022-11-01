Скульптуру в форме человеческого лица хотят установить на Красном проспекте — смотрим дизайн-проект
Архитектурную форму планирует разместить ювелирная компания
В центре Новосибирска планируют установить скульптуру в виде человеческой головы. Разместить объект хочет ювелирная компания, офис которой находится в здании рядом.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска вынес на обсуждение новый арт-проект на улице Потанинская, 8, уведомление об этом появилось на сайте мэрии города. По дизайн-проекту, скульптура будет выполнена в форме человеческой головы из бронзы, которая установлена на гранитном камне. Вокруг планируют благоустроить территорию: вымостить дорожку и посеять газон.
Архитектурную форму планирует установить компания ООО «Русский ювелир». В организации давать комментарии журналисту НГС по установке скульптуры отказались.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Русский ювелир» образовано в 2004 году. Учредитель — Игорь Кевченков, он также является учредителем других организаций, которые производят или продают ювелирные изделия. На конец 2021 года выручка компании «Русский ювелир» составила 123,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 27,1 миллиона рублей.
Как указано в документе мэрии, предложения и рекомендации можно вносить со 2 до 15 ноября. Результаты обсуждения будут известны до 23 ноября.
В начале осени во дворе жилого комплекса «Галактика» в Новосибирске установили скульптуру магистра Йоды из «Звездных войн».