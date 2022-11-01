Скульптуру в форме человеческого лица хотят установить на Красном проспекте — смотрим дизайн-проект

В центре Новосибирска планируют установить скульптуру в виде человеческой головы. Разместить объект хочет ювелирная компания, офис которой находится в здании рядом.



Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска вынес на обсуждение новый арт-проект на улице Потанинская, 8, уведомление об этом появилось на сайте мэрии города. По дизайн-проекту, скульптура будет выполнена в форме человеческой головы из бронзы, которая установлена на гранитном камне. Вокруг планируют благоустроить территорию: вымостить дорожку и посеять газон.