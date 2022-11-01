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«Уже десять с утра снесли»: в сквере у ЛДС «Сибирь» начали спиливать деревья

Выяснили, кто и почему убирает деревья с улицы Народной

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В местной управляющей компании говорят, что работы согласованы, о них предупреждали заранее

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В Новосибирске 1 ноября в дворовом сквере между домами № 21/1 и 25 по улице Народной приступили к сносу деревьев, об этом корреспонденту НГС рассказала местная жительница Юлия, предоставив фото и видео с места.

— Уже десять деревьев с утра снесли, многие еще крестами помечены, видимо, они следующие. Пилят прямо сейчас, утверждая, что они аварийные, — говорит Юлия.

В управляющей компании «Участок № 2», обслуживающей ближайшие дома, журналисту НГС сообщили, что о ситуации в курсе.

— Этим занимается не управляющая компания, а подрядчики «Горзеленхоза» или они сами. Нам сообщали о предстоящем спиле аварийных деревьев, больше я добавить ничего не могу, — заявили в «Участке № 2».

НГС направил запрос в «Горзеленхоз», чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации материала ответа редакция не получила.

Ранее в Новосибирске из-за коллективного иска от экологических активистов приостановили строительство нового кампуса НГУ.

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