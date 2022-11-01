«Уже десять с утра снесли»: в сквере у ЛДС «Сибирь» начали спиливать деревья
Выяснили, кто и почему убирает деревья с улицы Народной
В Новосибирске 1 ноября в дворовом сквере между домами
— Уже десять деревьев с утра снесли, многие еще крестами помечены, видимо, они следующие. Пилят прямо сейчас, утверждая, что они аварийные, — говорит Юлия.
В управляющей компании «Участок
— Этим занимается не управляющая компания, а подрядчики «Горзеленхоза» или они сами. Нам сообщали о предстоящем спиле аварийных деревьев, больше я добавить ничего не могу, — заявили в «Участке
НГС направил запрос в «Горзеленхоз», чтобы прояснить ситуацию. На момент публикации материала ответа редакция не получила.
Ранее в Новосибирске из-за коллективного иска от экологических активистов приостановили строительство нового кампуса НГУ.