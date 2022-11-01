Приняты новые меры поддержки для мобилизованных из НСО — кого они коснутся
На них могут рассчитывать предприниматели
Новые меры поддержки для мобилизованных предпринимателей озвучили в правительстве Новосибирской области. Их перечислил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров во время оперативного совещания при губернаторе НСО.
— Гранты социальным предприятиям и молодым предприятиям в рамках нацпроекта получили 57 предпринимателей на общую сумму около 27 миллионов рублей. 30 октября вступил в силу приказ Минэкономразвития, который уточняет правила по грантам мобилизованных. В случае призыва по мобилизации или службы по контракту выполнение обязательств по гранту приостанавливаются на срок их прохождения, — заявил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.
После возвращения мобилизованный может продолжить работать по гранту или вернуть деньги без штрафных санкций. Дополнительных документов для этого не потребуется. До конца недели необходимые изменения внесут в региональные законы.
Кредитные каникулы или реструктуризация могут быть предоставлены получателям микрозаймов, если они были мобилизованы или ушли служить по контракту.
— Для получения кредитных каникул заемщик должен любым способом направить заявление в Фонд микрофинансирования Новосибирской области. Кредитные каникулы предоставляются на срок службы, увеличенный на 30 или на 90 дней в зависимости от категории заемщика, каникулы могут быть продлены, — отметил Андрей Гончаров.
Сейчас фонд уже получил пять обращений от мобилизованных предпринимателей.
— Похожий механизм работает при мобилизации заемщика по гарантийному фонду Новосибирской области, — добавил министр. — На сегодня у фонда 1200 поручительств на сумму 7,1 миллиарда рублей, по которым выдано кредитов на сумму более 21 миллиарда рублей.
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Еще одна мера касается аренды государственного имущества: предоставляются арендные каникулы по аренде федерального имущества. Аналогичное решение будет принято по региональному и муниципальному имуществу.
Ранее новосибирские компании с мобилизованными сотрудниками освободили от уплаты неустойки по госконтрактам и запретили вносить их в реестр недобросовестных поставщиков.