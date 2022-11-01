Приняты новые меры поддержки для мобилизованных из НСО — кого они коснутся

Новые меры поддержки для мобилизованных предпринимателей озвучили в правительстве Новосибирской области. Их перечислил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров во время оперативного совещания при губернаторе НСО.



— Гранты социальным предприятиям и молодым предприятиям в рамках нацпроекта получили 57 предпринимателей на общую сумму около 27 миллионов рублей. 30 октября вступил в силу приказ Минэкономразвития, который уточняет правила по грантам мобилизованных. В случае призыва по мобилизации или службы по контракту выполнение обязательств по гранту приостанавливаются на срок их прохождения, — заявил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.